A tavola per rivivere “su bixinau”  

Rivivere “su bixinau” come nel passato, quando giovani e adulti si riunivano la sera nei cortili delle case campidanesi o nei vicoli stretti del centro storico per condividere insieme una tavola imbandita tra canti e aneddoti. Succedeva sempre per una festa particolare o alla fine di una giornata trascorsa nei campi.

L’idea dell’assessorato alla Cultura, nell’ambito del progetto “Identità e valore tra passato”, è proprio quello di ricreare i momenti di un tempo lontano che oggi ricordano solo i più anziani. E così, ha organizzato per il 27 agosto al parco Sergio Atzeni, la manifestazione “Cena sotto le stelle colorate”.

Socializzare

«Vogliamo creare un’occasione di socializzazione in cui i cittadini possono trascorrere una serata in serenità con l’unico scopo di incontrarsi e conoscersi, ma abbiamo risposto anche alle richieste di alcuni cittadini che vogliono rivivere “su bixinau”, dove in passato si condividevano momenti di vita, appartenenti al vissuto quotidiano o ai fatti del paese», spiega l’assessora Elisabetta Contini, «abbiamo preso spunto da ciò che già in altri Comuni svolgono da tempo e che possono dare vita a nuove conoscenze e amicizie. Sarà un’occasione per condividere non solo un piatto, ma idee, preoccupazioni e proposte costruttive per Quartucciu».

I colori del Comune

La cena è caratterizzata obbligatoriamente dai colori che richiamano il gagliardetto del Comune: rosso, bianco, verde, blu, giallo e marrone.

Rigorosamente gli abiti da indossare e le tovaglie dovranno rispettare i colori indicati e ogni partecipante dovrà comunicarli in fase di iscrizione. «I piatti, le posate e bicchieri dovranno essere in vetro, ceramica o in alternativa materiale compostabile molto elegante. Il tovagliato deve essere assolutamente in tessuto. Non sarà possibile utilizzare la plastica e la carta», aggiunge Contini. Ogni partecipante dovrà provvedere a portare oltre al cibo e alle bevande, il tavolo, le sedie, tutte le stoviglie e i tovagliati: sono banditi carta, plastica - a eccezione dei tavoli e delle sedie -, l’usa e getta.

Le iscrizioni

Per partecipare a “Cena sotto le stelle colorate” bisogna iscriversi inviando una mail al comune con indicati il numero dei partecipanti al tavolo e il colore scelto. Ci si può iscrivere singolarmente o in gruppo, tramite un capogruppo che deve fornire all’organizzazione i dati di ciascun partecipante e la e-mail cui far pervenire gli inviti personali. I partecipanti dovranno lasciare pulita l’area portando via tutti i rifiuti.

