A tavola ci sono le panadas di Cuglieri 

La sagra delle panadas ritorna a Cuglieri, tra gusto e tradizione, per titillare il palato di tanti gourmet della storica pietanza che si fregia della denominazione Pat, Prodotto agroalimentare tradizionale. L’evento è domenica per le vie del centro storico del suggestivo borgo montiferrino con degustazioni della celebre panada, quindi laboratori pratici di preparazione e altre leccornie della cucina locale.

Ricco programma gastronomico e anche arte, musica, storia, mostre, visite guidate ed escursioni. Si parte la mattina presto, dalla basilica di Santa Maria, alla scoperta della storia del paese. Contestualmente l’escursione alle domus de janas di Serrugiu, Pala ’e Calchera e le celebri fonti di Tiu Memmere, a cura di Cuglieri Excursions. Per i cultori dell’olivicoltura sarà visitabile il Museo dell’olio della famiglia Zampa. Per gli amanti della tessitura il suggestivo museo del Telaio delle simpatiche sorelle Mariangela e Anna Fara. Nel chiostro in via Basilica la mostra allestita de “Sos Cotzulados”, la maschera antropomorfa cuglieritana. Alle 18,30 nel centro storico i suoni polivocali de su Cuncordu di Cuglieri e la colorata sfilata dei gruppi folk. In serata musica al tramonto nel sagrato della Basilica, e un’ora dopo Lucia Cocco e la “Danza degli elementi” in coproduzione con Theatre en Vol. Chiusura musica dal vivo con Anto e Max.

La sagra è organizzata da Gurulis Nova, con l’associazione Marafè, Sos Cotzulados, Su Cuncordu de Cuglieri, Cuglieri excursions, il patrocinio del Comune di Cuglieri, del Gal Terras de Olìa, dei Borghi autentici d’Italia e della Regione. (j. p.)

