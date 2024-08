A Tamuli si leva il canto alle stelle 

Le stelle, l’archeologia, ma soprattutto le tradizioni, con un mix di arte, musica, teatro, canti e danze ancestrali, sono gli elementi che caratterizzeranno le manifestazioni “Tamuli...nella Notte di San Lorenzo”, il consueto appuntamento della notte del 10 agosto, giunto alla XIV edizione. Si tratta di una manifestazione ideata dalla cooperativa Esedra, per valorizzare e promuovere le aree archeologiche, le tradizioni musicali e i prodotti tipici del territorio, che viene realizzata col patrocinio del Comune di Macomer. L'area scelta è sempre quella di Tamuli, uno dei siti archeologici tra i più importanti dell’Isola, che conserva, a breve distanza tra loro, i luoghi della vita e quelli della morte dell'antica comunità nuragica, nelle propaggini del monte di Sant'Antonio, col nuraghe, il villaggio, le tombe di giganti e i betili.

Programma

La serata prenderà il via attorno alle 20, con l’esibizione delle maschere etniche, con i Boes e Merdules Bezzos di Ottana che, quando cala il sole, danzeranno e insceneranno i loro rituali attorni ai bettili e alle tombe di giganti. Seguirà la performance teatrale “Canto alle stelle”, curata dalla compagnia teatrale il Crogiuolo, con l’accompagnamento delle voci del canto tradizionale di Su Cuncordu Macumeresu. Non solo. Interverranno anche i Cordas e Cannas, la più longeva formazione della world musica sarda, in un viaggio musicale attraverso le radici culturali della musica tradizionale dell'isola, attualizzata da armoniosi intarsi sonori presi da altre culture e generi musicali.

Osservazioni

L’Associazione Astronomica Nuorese guiderà tutti nell’osservazione del cielo e orientare tutti tra stelle e costellazioni. Per l’intera giornata di sabato, a cura dell’associazione Gigantes, ci sarà anche una mostra temporanea, Norax e Janos, i Guardiani Giganti, con due statue stilizzate, dell'altezza di 4 metri, che rappresentano il mito e la leggend in una civiltà oramai perduta. Come spiegato nel programma delle manifestazioni, il fenomeno delle stelle cadenti è scientificamente spiegato con il passaggio delle Perseidi, asteroidi della costellazione Perseo, nell’orbita visiva della Terra. Ma per la tradizione locale, invece, la pioggia di stelle rappresenta un modo per ricordare proprio il martire Lorenzo. Sarebbero sue le lacrime che scendono dal cielo ogni anno, quindi il giorno della sua morte, per ricordare il suo martirio sulla graticola. Si tratta quindi di una manifestazione tra le più originali che, negli ultimi anni, si piazza in una posizione di tutto rispetto, consolidandosi di anno in anno ed imponendosi come uno degli appuntamento più attesi.

