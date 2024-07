A Talana la Sagra del prosciutto Uno spuntino con pane e cannonau 

Da queste parti la peste suina africana ha lasciato in eredità tensioni e delusioni. Ha divorato anche capitali, ma l’infezione non è riuscita a cancellare tradizione e orgoglio di una pratica antica. A Talana la produzione del prosciutto è sacra, tanto che domenica prossima la comunità festeggerà la 32esima sagra del principe degli antipasti. L’edizione si fregia del bollino di qualità concesso, lo scorso anno, dall’Unione nazionale delle Pro loco.

I preparativi

Un’attestazione di qualità per una sagra che resiste al tempo e alle innovazioni. «Anche se è sempre più complicato, noi resistiamo», dice Claudio Murgia, presidente della Pro loco di Talana. Oltre sei quintali di prosciutto sono pronti per essere affettati e serviti ai visitatori. Sarà l’atto finale di un lavoro iniziato all’indomani della rassegna precedente. «In paese», prosegue Murgia, «c’è una collaborazione collettiva per preparare al meglio l’evento, confidando in un buon afflusso degli ospiti che qui accogliamo sempre con piacere».

A regola d’arte

La burocrazia si è annidata anche negli aspetti organizzativi delle sagre, senza risparmiare quella ultratrentennale del prosciutto: «Sicurezza e norme sanitarie sempre più rigide mettono a dura prova la resistenza, ma dietro questa rassegna c’è una macchina ben oleata che ha a cuore le celebrazioni del nostro prodotto di nicchia». Il sindaco, Christian Loddo, coglie l’occasione per estendere l’invito ai vacanzieri. «La sagra del prosciutto è un’opportunità per mettere in vetrina la nostra comunità e individuare futuri attrattori turistici. Guardando oltre, c’è un profilo economico che può essere sviluppato. La rassegna è anche un’opportunità per socializzare, stringere nuove amicizie e consolidare quelle vecchie secondo i principi dell’accoglienza». Ma non è tutto oro ciò che luccica e il primo cittadino sprona il settore e lancia un appello alla classe politica: «Forse si potrebbe fare di più intorno a questo prodotto, che è di qualità e di valore. Per crescere è fondamentale potenziare la filiera e le case di produzione. A tutt’oggi ne abbiamo una sola. Tuttavia, la politica regionale deve farsi portavoce a Bruxelles per tutelare un prodotto tradizionale che oggi, di fatto, non c’è. Esistono degli standard produttivi individuati dall’Unione europea che non permettono di immettere sul mercato il prodotto autentico nel rispetto della tradizione».

Le tecniche di lavorazione

La sagra presenta anche un profilo esperienziale. Dalle 10 di sabato, su prenotazione tramite i canali social dell’associazione turistica, il turista verrà coinvolto nelle fasi di pulizia, disosso, taglio e conservazione del prosciutto, con il supporto di esperti del posto. Il giorno successivo un lungo corollario di eventi anticipa il momento clou, fissato per le 19 con la degustazione in piazza del prosciutto innaffiato nel vino cannonau. Il cerchio si chiuderà la domenica successiva con la consueta passeggiata ecologica con tanto di tour nei complessi archeologici, nuraghi e tombe dei giganti del territorio di Talana.

