A “SwimTheIsland” oggi ultime due gare 

Francesco Arfini (J1) del Chiari Swim Team ha dominato nelle acque cristalline davanti alla spiaggia di La Cinta, a San Teodoro, la gara Short di nuoto in acque libere (1800 metri) che ha aperto l’edizione di SwimTheIsland Sardegna, prima delle tre tappe del circuito organizzato da Three Experience e TriO Eventi che si chiuderà oggi. Tra oltre 100 partenti (la gara era valida per la Coppa Italia Acsi) col tempo di 23’37” ha preceduto di 1’10”, Andrea Gruarin (M1) e Denis Sula (J2, A.C. Montichiari) di 2’34”, Flavio Manegazza (J2, Nuotatori Milanese, di 3’18”) e Raffaele Torrente (J2, Atlantide, di 4’51”). In realtà al quinto posto assoluto c’è Marzia Di Giovanni (M1), che in 27’20” è stata la priam delle donne davanti a Annika Dal Soglio (M1, Nuotatori Milanesi), a 51”, Arianna Cagliesi (J1, Chiari Swim Team) a 2’12”, Lara Goffi, a 2’23”, ed Elisa Goffi, a 4’03”.

Oggi altre due gare. Alle 10 la Classic Swim di 3,2 chilometri, alle 12 la Long Swim di 6. La prima sarà valida anche per la Combined Swim (1800+3200) con classifica stilata attraverso la somma dei tempi. Tra chi ha scelto la doppia sfida, al momento è in testa Mattia Castello (J2) con 22’48”, 1’42” più rapido di Michele Bedino (J1, Aquatica Torino) e, tra le donne, Sara Petrolli (J2, Buonconsiglio Nuoto) con 26’08” e un vantaggio di 1’47” su Emma Lochi (J2).

