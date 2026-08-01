A Su Tuvu ora allarme rientrato 

Dopo l’allarme per lo sversamento segnalato attorno al depuratore di Su Tuvu, Abbanoa è intervenuta con i suoi tecnici.

«Abbiamo già risolto il problema», fa sapere dopo la segnalazione dei giorni scorsi fatta da una donna che ha mobilitato anche gli agenti del Corpo forestale, impegnati negli accertamenti necessari.

Dai controlli eseguiti dagli operatori di Abbanoa, che gestisce il depuratore, è emerso che la perdita, all’origine dei liquami maleodoranti, era dovuta a una condotta interrata esterna all’impianto di depurazione.

Il rigagnolo di acqua putrida dei giorni scorsi scendeva dal costone di Su Tuvu fino ad arrivare alla banchina in cemento della strada provinciale 58 dove nei giorni scorsi è stata ampiamente notata.

La segnalazione, con un video realizzata dalla donna, è rimbalzata al Corpo forestale che si è subito attivato. I ranger hanno monitorato, infatti, la perdita per verificare se arrivasse da un tombino intermedio di una condotta, hanno naturalmente comunicato la situazione all’ente gestore e avviato gli accertamenti dovuti in questi casi.

Ieri la situazione è tornata alla normalità, come ha fatto sapere Abbanoa dopo l’intervento dei suoi tecnici. (f. le.)

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