A Su Tremini torna il fango nelle strade 

Le prime vere piogge della stagione hanno ripreso a disegnare uno scenario già visto: buche, fango e pozzanghere, un percorso a ostacoli per veicoli e persone. A Su Tremini ci fanno i conti fin da quando, una cinquantina d’anni fa, sono nati spontaneamente i primi insediamenti. Perché da quelle parti l'asfalto non c’è – finché non viene approvato il Puc il Comune non può provvedere – e le strade di terra e ghiaia fanno presto ad allagarsi con l’arrivo dei temporali.

Interventi tampone

A maggio l'amministrazione era intervenuta per mettere in sicurezza una quindicina di vie, stanziando 80mila euro per stendere una pavimentazione in macadam. La situazione è rimasta sotto controllo per sei mesi, complice la scarsa piovosità del periodo estivo, ma i consistenti acquazzoni del fine settimana hanno causato nuovi disagi. E tra i residenti si teme l’ennesimo inverno di passione. «Per fortuna ancora non sta piovendo tanto, ma quando arriveranno le piogge abbondanti di dicembre e gennaio i fossi diventeranno sempre più grandi», sostiene Sergio Lai, residente a Su Tremini da quarant’anni. «Le pozzanghere restano per giorni e con il transitare delle auto si allargano. La gente non può fare la gincana, è costretta a passarci sopra e rischia di sfasciare gli ammortizzatori».

Già ad agosto, nel corso del Question Time, Lai aveva messo in dubbio il buon esito delle opere del Comune. «Sappiamo che sono lavori effettuati solo per mettere in sicurezza e che ancora non si può asfaltare, ma sembra che i soldi siano stati spesi male». L’amministrazione intanto osserva l’evolversi della situazione, pronta a intervenire in caso di aggravio, per evitare pericoli già visti da quelle parti: in passato le condizioni di impraticabilità hanno complicato persino il passaggio delle ambulanze.

Il Comune

«Abbiamo lavorato con attenzione per mettere in sicurezza quelle strade, ma se ci sarà la necessità faremo altre ricognizioni e interverremo ancora», avvisa l’assessore ai Lavori Pubblici Raffaele Nonnoi. «In ogni caso, le zone di depressione non possono essere sollevate più di tanto, o l’acqua rischierebbe di arrivare fin dentro le abitazioni. Una situazione che si verificava fino a qualche anno fa e che adesso è parzialmente migliorata». Obiettivo del Comune resta la chiusura della partita urbanistica con la Regione, che consentirebbe di predisporre un progetto strutturale. «Finora possiamo soltanto sistemare l’esistente, e negli anni abbiamo sempre impiegato fondi per la messa in sicurezza della zona», spiega il sindaco Tomaso Locci. «Una volta avuto l’ok al Puc potremo studiare un asse viario adeguato».

