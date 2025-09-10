A Su Tremini le strade piene di fango 

Prime piogge e prime preoccupazioni per i residenti a Su Tremini. L'acqua caduta ieri mattina ha formato le consuete pozzanghere nelle strade non asfaltate della frazione a nord della Statale 554. Il Comune di Monserrato, quelle strade le aveva spianate e messe in sicurezza lo scorso maggio, ma l’intervento non aveva accontentato tutti e il primo temporale ha già portato con sé fango e buche.

«Ha fatto due gocce e già si vedono i fossi, si capisce bene quello che succederà da qui alle prossime settimane, quando comincerà a piovere frequentemente», lamenta Sergio Lai, residente nella frazione. Ad agosto, al question time, Lai aveva interpellato il Comune sui lavori eseguiti a Su Tremini. «Sta accadendo quello che avevo previsto, ossia che alle prime piogge si sarebbero riformate le voragini, perché l'intervento è stato fatto male. Le strade hanno resistito per quattro mesi perché non aveva ancora piovuto. Con ottantamila euro, tanti soldi, doveva essere fatto un lavoro migliore».

