Monserrato.
30 gennaio 2026 alle 00:30

A Su Tremini è allarme per le piogge 

Gennaio non è stato clemente, dal punto di vista delle piogge cadute, e gli effetti a Su Tremini si vedono tutti. Nel quartiere nato spontaneamente a nord della 554, dove ogni temporale è un campanello d’allarme, il meteo delle ultime due settimane ha provocato una nuova emergenza. Perché le strade, che non potranno essere asfaltate finché non si sbloccherà il Puc, sono di nuovo un mosaico di pozzanghere e fango.Esasperati i residenti della zona: «Poche volte si è vista tanta acqua come quest’anno, ancora qualche giorno di pioggia e dovremo attrezzarci di gommoni per uscire di casa, o saremo costretti a restare chiusi dentro», lamenta Sergio Lai. «Dopo l’alluvione del 2008 sono state fatte grandi analisi per il recupero idrogeologico della zona, ma a oggi non si vede nulla», tuona Enrico Piludu. «Se continuerà a piovere non arriveranno neanche più le ambulanze per soccorrerci: è già capitato in passato che un mezzo di soccorso avesse difficoltà a raggiungere una casa per via del pantano».

I disagi

Se gli automobilisti tremano, se la passa ancora peggio chi prova a camminare per le strade impraticabili. Come un’anziana residente di via Pertini, che per motivi di salute ha bisogno di passeggiare ogni giorno aiutandosi col deambulatore, costretta a districarsi tra le buche allagate.Negli ultimi dieci anni, il Comune è intervenuto tre volte per mettere in sicurezza l’asse viario, unica operazione possibile in attesa dell’ok della Regione al Piano Urbanistico. L’ultima volta a maggio dell’anno scorso, con una spesa di 80mila euro. Ma l’allerta meteo non guarda in faccia nessuno.

