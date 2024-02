A Su Siccu il ritorno di “Pagaie in Maschera”, domenica la colorata kermesse sull’acqua 

Sarà Carnevale anche sull’acqua, con i canali attorno al parco Nervi e a Su Siccu trasformati in una piccola Venezia. Si rinnova infatti anche quest’anno l’appuntamento, giunto alla terza edizione, con l’originale sfilata nautica “Pagaie in maschera” organizzata dalle associazioni Bikappa e Karalis Pink Team.

L’evento si svolgerà domenica dalle 10 alle 13 lungo l’internario Sali Scelti – Padiglione Nervi – Su Siccu. Ci saranno kayak, sup, polinesiane e dragonboat. I vari equipaggi saranno ovviamente tutti in maschera e ognuno sceglierà un tema, un po’ come avviene per le tradizionali sfilate dei carri di carnevale. L’originale kermesse nautica sarà visibile al pubblico da terra lungo tutto il percorso. La partecipazione è libera e aperta a tutti.

Per informazioni e prenotazioni si possono contattare le varie associazioni che organizzano la manifestazione: Bikappa Asd (366/3362498, 331/6084151 bikappakayak@gmail.com), Karalis Pink Team (347/9215951, karalis.pink@gmail.com), Parco Molentargius Saline (070/379191, info@cittadelasale.com).

RIPRODUZIONE RISERVATA