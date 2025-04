A Su Planu l’isola felice del commercio 

Trovare una serranda abbassata in piazza Boiardo, a Su Planu, è una rarità. Perché qui i commercianti non solo resistono - in controtendenza rispetto alla crisi generale - ma negli anni sono diventati ormai il punto di riferimento di un intero quartiere che di fatto continua a conservare i connotati di un paese fra le città. Lì dove quasi tutti si conoscono, e i sorrisi, le strette di mano, il semplice “come va oggi?” fanno parte di una quotidianità sincera, senza forzature.

Il barista

Dalla panetteria alla macelleria, sino al bar di fiducia che porta il nome del quartiere e che - fra un caffè la mattina e una spremuta il pomeriggio - per tanti è diventato casa. «Qui ci conosciamo tutti, siamo il classico bar di quartiere dove ci si incontra per una chiacchierata», racconta Davide Cuccu, titolare del bar di famiglia aperto dal 1981. «Proprio come in un paese, dove ci sono il postino, la maestra, il maresciallo e il parroco di riferimento, e anche il bar dove ritrovarsi. Il bello di Su Planu è anche questo, una vita semplice a due passi dalla città». In piazza Boiardo c’è anche Antonio Spiga con la sua macelleria attiva dal 2 luglio 1989: «Quando ho aperto questo era un quartiere in espansione, c’erano molti giovani tanto che vedere un funerale era quasi un evento. Questa piazza era e resta un punto di riferimento», dice indicando il via vai di persone che da metà mattina inizia a intensificarsi, «fra una commissione e l’altra si fa la spesa oppure anche solo una semplice chiacchierata dentro e fuori dalle attività, forse è questo che fa la differenza».

Commercianti che in molti casi sono anche residenti. Come Paolo Pintus, della frutta e verdura con quarantaquattro anni di vita alle spalle, che ha rilevato l’attività nel 1984. «Puntiamo su prodotti freschi e soprattutto locali, scelti ogni giorno all’alba, e questo i clienti lo apprezzano tanto. Chi compra da noi sono abitanti di Su Planu ma anche i tanti lavoratori che gravitano intorno al quartiere, compresi i medici del vicino ospedale Brotzu».

Gli anni dell’espansione

Un quartiere cresciuto negli anni, passato da poche centinaia di residenti agli attuali cinquemila abitanti che popolano il quadrilatero incastonato fra Mulinu Becciu, Is Corrias e via Peretti. I problemi ci sono come in tutti i centri, compresi i piccoli e grandi quartieri come la frazione di Su Planu. Dai gruppi di giovani che la sera - in assenza di locali aperti dopo una certa ora - trascorrono il tempo in piazza creando caos e disordine, agli spazi pubblici che - tra rimpalli di responsabilità fra condomini e Comune - non sono curati come dovrebbero.

«Qui si vive bene»

Fra gli oltre venti negozi di piazza Boiardo ci sono anche la panetteria e la rivendita di bombole. E l’attività di Maria Sais, per tutti Mariella, 75 anni e da quaranta a capo della sua lavanderia vecchio stampo diventata un’istituzione per residenti e lavoratori: «Qualche cliente è disperata alla sola idea che io possa chiudere». Imprenditrice, ma prima di tutto Mariella Sais è una che il quartiere lo vive a 360 gradi: «Qui si vive bene», ripete, «siamo come una grande famiglia».

