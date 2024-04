A Su Planu il segugio più bello del mondo 

Da Selargius sino alla Croazia per conquistare il gradino più alto del podio nel concorso di bellezza dedicato ai cani di tutto il mondo. Il protagonista è Attis, un segugio italiano a pelo raso nato e cresciuto a Su Planu, che pochi giorni fa è stato premiato al World dog show svolto a Zagabria, incoronato il cane più bello nella sua categoria. «Una grande soddisfazione», racconta Silvia Boi, che ha allevato e cresciuto con cura il segugio nel quartiere selargino.

Per la donna originaria di Su Planu non è il primo successo: lo stesso premio lo aveva ricevuto nel 2017 a Lipsia con un altro suo segugio, Alexandros, padre di Attis. «Nonostante le tante difficoltà affrontate negli ultimi anni sono riuscita a far partecipare Attis al concorso, e il fatto che abbia conquistato il titolo di World winner è motivo di orgoglio». Il diploma di vincitore è stato consegnato venerdì a Zagabria, con la sua preparatrice cinofila - Tatyana Grafkyna - sempre presente.

