A Su Planu è emergenza vandalismo 

È sempre più allarme vandali nel quartiere selargino di Su Planu. L’ultimo episodio è di pochi giorni fa: alcune auto imbrattate lungo la via Monte Bianco. Prima ancora è toccato alle panchine installate nel punto panoramico della lottizzazione Tranzellida, dove alcune parti in legno sono state rimosse e buttate accanto alla staccionata. Atti vandalici che si sommano alle diverse auto danneggiate nella zona durante raid notturni nelle scorse settimane. «Questo quartiere è abbandonato», dice Marta Francesca Pireddu a nome dei residenti «le telecamere non bastano, servono più controlli».

Denunce continue

C’è chi racconta anche di lanci di pietre contro alcune case, tanto da far scattare un esposto da parte di un residente esasperato di Su Planu. «Siamo molto preoccupati», aggiunge la referente del rione, «alcune telecamere sono state installate, vorremmo capire se sono tutte attive e monitorate. Perché il punto è questo: se nessuno viene punito non so quanto possa servire avere il territorio videosorvegliato. Da tempo ormai denunciamo episodi poco piacevoli: pochi giorni fa hanno imbrattato delle auto, nelle scorse settimane hanno frantumato i vetri di alcuni veicoli in sosta, assistiamo impotenti alla distruzione delle nuove panchine e alla presenza di ragazzini che disturbano la notte fra urla e schiamazzi. E il rischio è che possa succede di peggio se non si interviene, per questo», l’appello della giovane al Comune, «serve garantire un maggior controllo in tutta Su Planu, da parte della Polizia locale in primis».

La politica

Episodi più volte segnalati dal capogruppo del Pd in Consiglio comunale Omar Zaher. «Sicuramente alla base c’è un problema di educazione in famiglia, perché si tratta di ragazzini», dice, «ma servono più telecamere, e soprattutto va attivato un servizio di controllo da parte delle forze dell’ordine dedicato al quartiere. Mi auguro che stavolta l’amministrazione comunale, in primis il sindaco, si attivi per trovare una soluzione a questa situazione insostenibile che sta diventando pericolosa».

Dal Comune parla il sindaco Gigi Concu. «Nel corso degli anni abbiamo investito tantissimo nelle sicurezza di tutto il territorio, incluso Su Planu, dove abbiamo installato oltre trenta telecamere che sono tutte funzionanti. Sicuramente il problema esiste», ammette il sindaco, «ma un’amministrazione da sola non può risolverlo. Per questo occorre il coinvolgimento di tutte le forze dell’ordine, con le quali spero di potermi confrontare quanto prima».

