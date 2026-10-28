SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Selargius
29 ottobre 2026 alle 00:19

A Su Planu 200mila euro per i parchi 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Dalla carta al cantiere. Quasi 200mila euro per far rinascere a Selargius i due parchi di Su Planu, quello vecchio e quello dei bimbi.

Dopo l’approvazione del progetto esecutivo in Giunta su proposta dell’assessorato all’Ambiente e verde pubblico, ora parte la gara d’appalto per affidare i lavori.Il Comune ha pubblicato il bando per riqualificare i due polmoni verdi incastonati fra via Boiardo, via Metastasio e via Cavalcanti, quasi 20mila metri quadri in totale. Nel parco dei bimbi gli interventi previsti saranno principalmente di tipo agronomico: potature, la messa a dimora di nuovi alberi e il ripristino del prato. Verrà realizzato anche un pozzo per l’irrigazione, e si interverrà su altalene e scivoli con manutenzioni e sostituzioni a seconda delle condizioni dei giochi. Nel parco vecchio, oltre alla riqualificazione del verde - compreso il recupero del prato - e degli arredi, verranno realizzate quattro nuove aree fitness con attrezzi sportivi all’aperto, di cui una per persone con mobilità ridotta.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il caso

Siher libero, scontro Meloni-magistrati

La premier: decisione vergognosa. Schlein: non può sostituirsi alle toghe 
Elezioni in Israele

Netanyahu davanti, ma è rebus governo

Il premier ha 5 seggi in più di Eisenkot, Herzog cerca una via d’uscita 