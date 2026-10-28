A Su Planu 200mila euro per i parchi 

Dalla carta al cantiere. Quasi 200mila euro per far rinascere a Selargius i due parchi di Su Planu, quello vecchio e quello dei bimbi.

Dopo l’approvazione del progetto esecutivo in Giunta su proposta dell’assessorato all’Ambiente e verde pubblico, ora parte la gara d’appalto per affidare i lavori.Il Comune ha pubblicato il bando per riqualificare i due polmoni verdi incastonati fra via Boiardo, via Metastasio e via Cavalcanti, quasi 20mila metri quadri in totale. Nel parco dei bimbi gli interventi previsti saranno principalmente di tipo agronomico: potature, la messa a dimora di nuovi alberi e il ripristino del prato. Verrà realizzato anche un pozzo per l’irrigazione, e si interverrà su altalene e scivoli con manutenzioni e sostituzioni a seconda delle condizioni dei giochi. Nel parco vecchio, oltre alla riqualificazione del verde - compreso il recupero del prato - e degli arredi, verranno realizzate quattro nuove aree fitness con attrezzi sportivi all’aperto, di cui una per persone con mobilità ridotta.

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