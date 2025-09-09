A Su Pallosu dove anche i bambini sapevano chi era 

A Su Pallosu e Mandriola e tutta la lunga e bellissima striscia di mare di San Vero Milis, anche i bambini sanno chi era Stefano Benni per sentito dire dai padri che in quelle spiagge, quaranta-cinquanta anni fa- hanno giocato presi per mano dallo scrittore, giornalista, umorista, sceneggiatore e tanto altro ancora, col costume cammellato che si era inventato.

Per oltre trent’anni ha trascorso i 30 giorni canonici estivi tra i pescatori, la spiaggia e i tavolini dei bar in quel lungomare di farina sabbiosa che gli avevano ispirato i capolavori “Bar Sport” e “Il bar sotto il mare”.

Stefano Benni è stato da subito uno di loro, divideva la casa e la tavola con Gianni Usai, l’amico di una vita uniti dalla stesa idea che un mondo migliore sarebbe arrivato. Non l’ha visto ancora Gianni Usai e mai lo vedrà Stefano Benni. «Un genio e altro non aggiungo», è il sigillo amaro di Salvatore Corona, presidente dell’associazione culturale Dromos. L’ideatore e il direttore artistico dell’omonimo festival, nel 2005 aveva chiamato Stefano Benni a curare la regia del Festival d’altri mari. «L’opera venne presentata con gran successo a Capo Mannu. Per altri 6 anni ho frequentato Stefano, per me è stata una vera fortuna». Dal suo ritiro di Su Pallosu Benni partiva per tre quarti di Sardegna a presentare i suoi libri, tenere una conferenza, leggere poesie.

«La sua prima base è stata Su Pallosu, la seconda Mandriola, sempre stessa spiaggia stesso mare. Stefano amava il mare meno la pesca perché soffriva la barca», prosegue Corona. Aspettava a riva il rientro degli amici, Geppetto Iriu, Franco Lisini, il mitico “Murena”, che gli ispirarono un libro. Insieme abbiamo passato stagioni stupende, incontrato persone, raccontato storie vissute e altre sognate che Stefano Benni da visionario trasferiva nei suoi romanzi. I momenti più belli lo ha vissuti con i bambini. Nel mese di agosto col sole che spaccava le pietre spesso scendeva in spiaggia per giocare con i più piccoli. Solo allora era davvero felice».

