A “Su Idanu” il romanzo di Carlo Sorgia 

“Il profumo della libertà” di Carlo Sorgia torna a Quartucciu. Ma questa volta a ospitare l’autore cagliaritano sarà l’Orto giardino di Mariposa de cardu, il progetto de Il Crogiuolo - centro di intervento teatrale in memoria di Luisa e Stefano Atzeri.

L’appuntamento è per sabato 18 maggio alle 18.30 a Su Idanu in via Mameli. L'autore dialogherà con il pubblico e la presentazione sarà animata dalle letture dell’associazione Culturale Animus Teatro. Il romanzo parla della congiura di Palabanda e del sogno di liberare l'Isola dall'oppressivo governo dei Savoia, i “piemontesi”, e restituire dignità al popolo, stremato dalle tasse, dalla fame e dalle più disagevoli condizioni di vita.ll'Orto giardino si accede con tessera associativa. La prenotazione è consigliata, tramite messaggio su whatsapp al numero 334 8821892. Inoltre Mariposa de cardu promuovere la mobilità sostenibile e invita il pubblico a recarsi all’Orto a piedi, in bicicletta o in autobus (linea 30 Ctm).

