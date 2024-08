«A Stazzema le radici della Repubblica» 

Sant’Anna di Stazzema è «un sacrario europeo del dolore e un simbolo di riscatto di quella rinascita umana e civile che ha saputo opporsi alla barbarie, generando democrazia, libertà, pace, laddove si voleva cancellare ogni speranza».

Contro l’odio

Sergio Mattarella commemora con parole chiare e sentite il massacro perpetrato dai nazi-fasciste in questo angolo di Toscana. Il Capo dello Stato ribadisce con nettezza le responsabilità storiche di quel periodo, con un avvertimento: «Una grande eredità morale è stata lasciata dai sopravvissuti. La Repubblica può qui riconoscere le sue radici. Quelle che, anche oggi, ci spingono a respingere le ragioni della guerra come strumento di risoluzione delle controversie. Il testimone della memoria e dell’impegno continuerà, come a Sant’Anna di Stazzema, a passare di mano in mano, per ricordarci che si tratta di crimini imprescrittibili, per accompagnarci sulla strada della civiltà e della pace, sconfiggendo chi fa crescere l’odio».

Anziani e bambini

Il presidente si sofferma su quel 12 agosto di ottant’anni fa, «quando reparti delle SS naziste, con la complicità fascista, compirono nelle frazioni di Stazzema uno degli eccidi più spietati della Seconda Guerra Mondiale, uccidendo senza pietà donne, anziani, bambini, sfollati che pensavano di aver trovato un rifugio sottraendosi ai combattimenti. Fu la guerra portata alle popolazioni civili, lo sterminio di comunità locali incolpevoli. Fu la tragedia che si abbatté sui villaggi della linea Gotica, a Padule di Fucecchio, a Marzabotto, fra le altre».

Schlein e Tajani

Parole che la segretaria del Pd Elly Schlein fa proprie: «Ottant’anni dopo il ricordo resta intatto, il tempo non può lenire il dolore per una delle stragi più feroci compiute dai nazi-fascisti durante l’estate del 1944 ai danni delle popolazioni civili». E il vicepremier e segretario di FI Antoio Tajani evoca «un passaggio tragicamente doloroso in quel cammino verso la libertà e la pace tra i popoli che l’Italia avrebbe ripreso come sua stella polare dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, e dal quale il nostro Paese non si è mai più allontanato». Parole nette, che però non spengono la polemica sulle assenze alla commemorazione e sulle responsabilità dello Stato sui risarcimenti. Per Fdi era presente il capogruppo in regione Vittorio Fantozzi, che ha parlato di uno degli orrori più gravi della nostra storia recente. «Non vedo la presidente del Consiglio, non vedo ministri né sottosegretari. Sinceramente è una cosa grave e mi sarei aspettato ben altro per ricordare gli 80 anni di Sant’Anna», commenta il presidente della Toscana Eugenio Giani. Gli fa eco Dario Parrini del Pd: «Nonostante la battaglia parlamentare che io e ad altri colleghi stiamo portando avanti da mesi, dei risarcimenti previsti dalla legge del 2022 per gli eredi delle vittime non si vede traccia. Da un lato il Mef insiste ad ignorare sentenze definitive o tarda a dare il via libera a transazioni autorizzate dall’Avvocatura dello Stato. Dall’altro l'Avvocatura stessa nella maggior parte dei casi tiene un atteggiamento ostruzionistico».

