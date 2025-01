A St. Anton tornano le ragazze-jet: Goggia e Brignone favorite in discesa 

ST. ANTON. Dopo tante gare tecniche di inizio stagione, spazio alle ragazze jet, nella prestigiosa St. Anton am Arlberg, in Tirolo. Sulla difficile pista intitolata all'ex campione locale Karl Schranz, oggi la discesa, domani il superG. In prova italiane in grande evidenza: primo tempo per Federica Brignone e terzo per Sofia Goggia. L'ultima prova è invece saltata per una abbondante nevicata le che può complicare le cose, ma le azzurre sono comunque fiduciose e sanno che le gare veloci sono per loro fondamentali anche per tornare ad avvicinarsi alla vetta della classifica di coppa del mondo. «Da adesso in poi cominciamo a fare vera velocità», ruggisce Goggia che precisa: «Ho guardato bene la pista: in gara troveremo condizioni totalmente diverse, cercheremo di adattarci al meglio». A un mese dalla discesa di Beaver Creek «bisogna riprendere confidenza con i materiali usati nella velocità». Gli uomini sono invece in Svizzera, ad Adelboden, dove il programma, a causa del meteo, è stato modificato con lo speciale oggi e il classico gigante domani.

