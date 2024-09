A spasso tra ruderi, rottami e rifiuti 

Scocche di auto, ruderi di oltre mezzo secolo fa, materassi, tubature fognarie abusive. È vero: il parco lineare rio Cannas che corre fra corso Iglesias e via Cannas non è stato ancora collaudato, tuttavia è aperto al pubblico da tre mesi nel suo percorso di quasi un chilometro fra via Lucania e viale Trento. Ma è meglio non guardarsi troppo attorno: sul letto del fiume (che resta ancora una giungla) e negli immediati dintorni dominano i rifiuti. Un percorso di oscenità assortite che contrasta con i fondi spesi per proseguire la riqualificazione urbana di questa parte di città.

La passeggiata

Paradossalmente non è tanto la vegetazione rigogliosa cresciuta nel greto del fiume (il Comune ha già garantito che forse entro settembre interverrà), a sconcertare, ma la presenza dei rifiuti che deturpano il neo nato parco. Vicino a viale Trento un materasso (che in giugno era 200 metri più a monte) ostruisce il decorso delle acque vicino al ponte: «Non osiamo immaginare – afferma Maria Carla Desogus, pensionata – cosa rischiamo se dovesse verificarsi una bomba d’acqua». Il timore è manifestato anche da chi vive nelle zone del parco prossime a viale Trento: «Perché invece di una manutenzione annuale – accusa Giorgio Floris – non si risparmiano i soldi usati per inutili iniziative e non si utilizzano per la pulizia periodica?».

Discarica

Poco prima del materasso incriminato, spunta la scocca di una macchina presenta a pochi metri dal fiume da una quindicina di anni. Poco più avanti ne sbuca un’altra, nascosta fra i garage abusivi in lamiera che prima o poi faranno parte del percorso di riqualificazione urbanistica portato avanti (da 20 anni) da Area.

Mesi fa ha destato scalpore la svastica nazista disegnata da qualcuno su una panchina del nuovo parco: «Indignazione collettiva - afferma Paola Marras, pensionata – anche da parte delle istituzioni, peccato che lo sfregio sia ancora lì: un barattolo di tinta costa 10 euro e al Comune non mancano gli operai».

Davanti alla panchina sfregiata il rudere di un laboratorio artigianale (forse sorto assieme alla città di Fondazione) fa parte del tour del parco lineare: «Deve restare – domanda Andrea Corona, residente - fa parte delle attrattive?». Dubbio lecito, ma non lo è la presenza di tubi che verosimilmente riversano scarichi (fognari?) sul fiume: non possono essere motivo di attrazione. Il Comune ha anticipato che varie questioni verranno affrontate in fase di collaudo dell’infrastruttura.

