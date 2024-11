A spasso nella città trasandata 

Alla fine ci si abitua al brutto, purtroppo. A Oristano, città di storia, cultura e tradizioni ci sono angoli in cui il degrado è talmente persistente da rendere quasi difficile ricordare come fossero in origine. Angoli talmente trascurati che ormai sono delle vere brutture davanti alle quali si passa a piedi e neanche ci si fa più caso.

Il simbolo

Come in via Onroco, stradello del centro sottratto alla viabilità dalle piante rampicanti che invadono la parete dell’edificio diroccato del Comune. E già che il passaggio delle auto oramai era compromesso, qualche residente ha pensato di adornare l’ingresso di casa sul lato opposto con altri vasi di fiori. Forse nel tentativo di distrarre lo sguardo dei passanti dallo scempio che da anni rimbalza da un Piano delle alienazioni all’altro. La Giunta vuole rimettere all’asta ciò che resta dello stabile “di interesse storico”, prima però occorre ripulire l’immondezzaio. La Oristano Servizi, società in house che cura il verde per un milione di euro all’anno, ancora una volta si è tirata indietro e l’Amministrazione dovrà spendere 4.200 euro tra rimozione e smaltimento dei rifiuti, affidando l’incarico ad una ditta esterna. Terminata la bonifica quanto meno in quella strada potranno circolare le auto.

L’abbandono

A proposito di pulizia, male non farebbe un intervento alla torre di Portixedda, desolatamente chiusa, salvo rarissime eccezioni, e avvolta da un manto di erbe infestanti.In piazza Eleonora l’emblema della trascuratezza è la gigantesca palma, colpita dal punteruolo rosso e ormai secca, che resta lì, come un monumento dell’incuria.Restando nel salotto cittadino, è ancora celata da una copertura in acciaio la lastra in marmo, posizionata sotto la torre di Mariano II, per ricordare la visita in città di Papa Giovanni Paolo II e andata in frantumi 4 anni fa.

Le transenne

E poi ci sono le transenne, quelle che da provvisorie diventano permanenti. In via Tirso, un lungo tratto di marciapiede è delimitato da chissà quanto in attesa che l’edifico privato sulla strada sia messo in sicurezza. Non è compito del Comune intervenire, ma intimare l’intervento, sì. Ma il record di longevità spetta alla transenna di via della Pineta, a Torregrande. Era stata posizionata a inizio 2023 in quanto il manto stradale, sollevato dalle radici degli alberi, rischiava di creare danni alle auto. A distanza di due anni il divieto d’accesso è ancora lì.

La galleria

Se la cura giusta fosse quella riservata anni fa a vico Arcais la galleria Omodeo, che collega le vie Tirso e Canepa, dovrebbe essere sbarrata con pannelli da quanto è sporca. Il Comune 4 anni fa ha speso 16.500 euro per metterla in sicurezza. Oggi è sicura (forse) ma in stato di degrado.

