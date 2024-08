A spasso nel paese della longevità 

Il progetto Caminadores della Asl di Nuoro, che scommette su uno stile di vita sano, approda nel paese della longevità. Tiana ora ha un’arma in più per combattere in salute l’avanzare dell’età. Se ne è parlato ieri pomeriggio in un incontro nell’incantevole scenario della gualchiera Bellu. “Caminadores” è promosso dalla Asl 3 in collaborazione col Comune, è nato per favorire i gruppi di camino e incoraggiare l’adozione di stili di vita sani e attivi. Si può aderire gratuitamente. I gruppi sono rivolti a tutti, dai più giovani agli anziani per svolgere attività motoria insieme all’aperto nel proprio territorio con il supporto di un professionista e contribuire così al controllo delle malattie croniche e ridurne le complicanze.

L’iniziativa, che riguarda i 52 Comuni dell’Asl, è stata ben accolta a Tiana che conta già una quarantina di adesioni. A presentarla durante l’evento organizzato dall’amministrazione e in particolare dall’assessora alle Politiche socio sanitarie Melissa Vacca, la dottoressa Alessandra Caria, una dei 4 kinesiologi incaricati di avviare e guidare i gruppi di camino.

Gli obiettivi

«Lo stile di vita attivo è la forma più alta di prevenzione - dice Alessandra Caria -. I gruppi sono aperti a tutti e favoriscono l’inclusione sociale, coinvolgendo le persone con disabilità e quelle che vivono in condizioni di svantaggio e di fragilità, solitamente meno attive e più difficili da raggiungere. Con l’attività fisica agiamo non solo in forma di prevenzione primaria facendo sì che le persone rimangano sane, ma miglioriamo anche la vita di persone affette da patologie. Il nostro obiettivo - conclude la specialista - è quello di raggiungere il numero più alto di partecipanti in modo che ognuno diventi parte attiva della salvaguardia della propria salute».

Il sindaco

Fondamentale il contributo del Comune. «Abbiamo predisposto un percorso pianeggiante e sicuro nelle strade comunali intorno al paese in modo che i camminanti possano percorrerlo in tutta tranquillità - dice il sindaco Pietro Zedde -. I cittadini hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa che riteniamo un importante strumento di tutela della salute». Nel Mandrolisai “Caminadores” è già stato attivato a Teti e a Sorgono. A Ortueri, Atzara e Meana Sardo i Comuni stanno pubblicizzando il progetto e raccogliendo le adesioni.

