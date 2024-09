A spasso nei boschi bruciati 

Orotelli in marcia tra le campagne all'insegna della consapevolezza civica. I soci Cai di Orotelli e gli escursionisti (Tore Podda, Luca Dettori, Giovannangelo Bosu, Matteo Marteddu) hanno previsto per domenica 22 una giornata-manifestazione-escursione aperta a tutti nei luoghi percorsi dal grosso incendio del 21 luglio.

Consapevolezza

La proposta è stata accolta con fermezza dall'amministrazione comunale guidata da Tonino Bosu che ritiene la giornata di «grande impatto e consapevolezza civica». Il percorso comincia dalla chiesetta campestre di Sinne, per proseguire verso il nuraghe Cucculichima, le rocce di Pulichitta e le località Su Thurpu, Su Ferularzu, Su Pettarzu, Erilotta (con l'unico olivastro plurisecolare rimasto integro) sino al "Fungo di pietra". All'iniziativa aderiranno anche le associazioni culturali del paese. I soci Cai di Orotelli e gli orotellesi possono inoltre contare sull'appoggio del Cai di Nuoro con il presidente Tonino Ladu. La partecipazione è libera, la difficoltà è minima con una durata di circa 5 ore. Il raduno è alle 7.45 in piazza San Giovanni per l'organizzazione delle auto sino al punto di inizio dell'escursione (Sinne). È prevista una sosta pranzo e un momento di riflessione comune, ricordando anche i grossi danni subiti e i compaesani che hanno perso le proprie aziende agricole, e non solo, e ora si rimboccano le maniche per provare a rialzarsi, anche supportati dal paese. È richiesto un abbigliamento adeguato con pantaloni lunghi, scarponi, zaino, acqua e pranzo al sacco.

Obiettivi

L'escursione con i soci del Club alpino italiano di Nuoro era prevista quest'estate, a pochi giorni di distanza dal rogo. Ed è proprio a causa di quest'ultimo che la data è poi slittata sino al 22 settembre, con un altro obiettivo: meditare sulla ricchezza e fragilità di questi luoghi spesso modificati, in positivo e purtroppo anche in negativo, dalle mani dell'uomo. A tal proposito il primo cittadino Tonino Bosu afferma di voler estendere, ancora una volta, l'importante iniziativa. Dice: «È intenzione dell'amministrazione comunale coinvolgere i soci Cai locali e di Nuoro per invitare gli alunni delle scuole medie a partecipare a un'altra escursione, seguendo anche qui la linea di una maggiore sensibilizzazione al rispetto per l'ambiente».Il 22 luglio le fiamme devastarono oltre 350 ettari, mandando in fumo alberi secolari e un'azienda zootecnica.Indimenticabili e impattanti le immagini dell'inferno che ha messo in ginocchio un'intera comunità e le decine di operatori attivi in loco per lo spegnimento delle fiamme. I soci Cai e i partecipanti alla camminata trascorreranno una giornata diversa, percorrendo quei terreni aridi e impoveriti dalle fiamme, che sino a pochi mesi fa godevano di buona salute e davano i loro frutti.

RIPRODUZIONE RISERVATA