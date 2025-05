A sostegno di Fenu arriva Conte 

Giuseppe Conte sarà a Nuoro giovedì 29 maggio per lanciare la volata finale della campagna elettorale in vista delle amministrative dell’8 e 9 giugno. Un ritorno atteso: l’ex premier era già stato annunciato ad aprile per la prima festa regionale del M5S in città, ma allora partecipò solo con un intervento in video. Stavolta sarà presente di persona, a conferma dell’importanza strategica della sfida nuorese per l’intero Campo Largo.

La campagna elettorale del centrosinistra a Nuoro si arricchisce anche di un’altra presenza di rilievo: Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra Italiana, sarà in città martedì 20 maggio, a sostegno di Fenu e delle forze che compongono l’alleanza.

Il clima politico si fa incandescente in vista del voto in quello che è l’unico capoluogo della Sardegna chiamato alle urne. In una sfida che si preannuncia equilibrata, il principale avversario di Fenu è Giuseppe Luigi Cucca, sostenuto da una coalizione civica con anche espressioni del centrodestra. In corsa anche Lisetta Bidoni con Progetto per Nuoro e Domenico Mele per Democrazia Sovrana Popolare.

RIPRODUZIONE RISERVATA