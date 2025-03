A Sos Enattos Archimedes è pronto a misurare il vuoto 

A Sos Enattos completata nei giorni scorsi la costruzione di Archimedes, che mira a “pesare il vuoto”, misurando l’interazione tra le fluttuazioni del vuoto elettromagnetico e il campo gravitazionale. Si tratta del primo esperimento di fisica ospitato dal laboratorio Sar-Grav nell’ex miniera, candidata per l’Einstein Telescope. Il setup sperimentale, racchiuso in una grande camera da vuoto alta quasi due metri, prevede una bilancia sospesa con due campioni agli estremi, un sistema termico per controllare la temperatura di uno e un secondo braccio che isola la bilancia dai movimenti del suolo. Altra novità l’installazione di un sistema di pompe simili a quelle utilizzate nell’esperimento Virgo: così, in poco più di un giorno, è stato possibile raggiungere un livello di vuoto da permettere l’avvio della prima campagna di misure di calibrazione a temperatura ambiente. Grazie al silenzio, Archimedes presto potrà effettuare le prime misure di fisica fondamentale nei laboratori di Sos Enattos.Archimedes è coordinato da Enrico Calloni, dell’università “Federico II” di Napoli, è frutto di una collaborazione guidata dall’Infn, con università di Sassari, “Federico II” e Sapienza di Roma, European Gravitational Observatory, Cnr e il Centro di fisica teorica di Marsiglia.

RIPRODUZIONE RISERVATA