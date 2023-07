A Sorgono in catene per l’ospedale 

Clamorosa protesta nella mattinata di ieri a Sorgono contro il depotenziamento dell’ospedale San Camillo e della sanità territoriale. Piero Manca, attivista del gruppo Sos Sanità, per contestare l’attuale stato delle cose si è incatenato alla strada davanti all’ospedale.

L’azione eclatante arriva dopo la notizia dei giorni scorsi della chiusura per 15 giorni del reparto di Medicina dovuta alla mancanza momentanea di medici. Manca, tra i membri più attivi dei gruppi pro sanità, davanti a numerose persone, ha chiesto garanzie che il reparto, come tutto l’ospedale, torni al più presto a funzionare in maniera efficiente, e l’intervento del Prefetto di Nuoro. «Credo che sia arrivato il momento di cambiare metodo di azione - ha detto Manca - io mi sono incatenato davanti al San Camillo, ognuno faccia quel che sente. Per chi vuole unirsi alla protesta qui c’è spazio». Alla protesta, andata avanti per tutta la mattinata, è intervenuto anche il sindaco Franco Zedde che ha commentato: «I cittadini non ne possono più, invece di arrivare buone notizie ne arrivano di pessime. Piero ha messo in atto questa protesta fortissima per evidenziare le cose che non vanno. In mattinata ho sentito il direttore della Asl Paolo Cannas che mi ha comunicato che la Medicina non verrà chiusa». (l. c.)

