A Sònala Ginevra di Marco, Mehnir e Francesco Piu 

La domanda è sempre la stessa: la sònas o non la sònas ? Ancora una volta sono pronti a suonarle a tutti. Il Sonala Fest è Ovodda, Ovodda è il Sonala Fest. Il paese è dentro, ma anche intorno. Come il formaggio nei pizzudos. Nel paese del tempo immobile tutto è già movimento. Venerdì e sabato terza edizione del festival tra il paese e Santu Predu. Musica, teatro, danza e Ungronart.

Il cammino di Sonala si snoda tra il centro di aggregazione sociale, Il parco Madau situato poco fuori il centro storico, proscenio ideale del sodalizio di arti. Il bar caffè di Elisa, nel corso Vittorio Emanuele, crocevia di idee, sogni, progetti realizzati, e ancora la meravigliosa località campestre di San Pietro, Santu Predu de Oleri, dove fino al 1400 sorgeva il villaggio di Oleri. Il sagrato con l’omonima chiesetta si trova nella strada statale 128 tra Ovodda e Gavoi. Luogo di devozione e da secoli simbolo di religiosità ma che si prepara a risuonare di musica. Con i Menhir, Kingaiè e Momak, precursori del rap isolano e poi Ginevra di Marco tra le voci più raffinate della musica italiana, per dieci anni anima dei Csi. Ed ancora Francesco Piu, bluesman, autore, chitarrista. Il programma della due giorni è molto ricco. Non solo musica a Santu Pedru ma scambi d’arte con i breakdancers True Sardi, Boogie Gun, 20thMine e Nugo, al secolo Daniele Cortese, Simone Podda e Alberto Luglie. E poi li attori Paolo Li Volsi, e Irene Villa, porteranno in scena due spettacoli teatrali. Il festival vedrà il debutto dell’associazione UrBurners che presenterà il proprio progetto artistico. Sabato alle alle 18.30 il live del Ginevra Di Marco Trio, insieme a Francesco Magnelli (pianoforte) e Andrea Salvadori (chitarre, tzouras, mandolino e loopstation), una celebrazione musicale dei quindici anni di ricerca musicale dal bacino del Mediterraneo fino alle coste del Sudamerica e oltre. Alle ore 20 ancora tanta energia nell’aria per Aperisona Live con l’esibizione di True Sardi, con una performance di break dance. Alle ore 21.30 appuntamento con Arressonnada UrBurnes, alle ore 22 Francesco Piu, alle 23.30 si esibiranno i Menhir, la vera essenza del rap sardo, Nuoro rappresenta, ajo! A chiudere il tutto Barracca Night live set: Dj Cris. La risposta alla domanda della riga 2 è quindi semplice: Sonala!

