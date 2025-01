A soli 22 anni è una veterana: la leader Scanu guida l’Assemini 

A ventidue anni è già una veterana. La sua passione per il pallone è stata precoce, con i primi calci a soli otto anni. Dalle giovanili alla Serie B nel Villacidro (sua città d’origine), fino alle esperienze con Atletico Oristano e Pula per poi approdare alla Gioventù Assemini in Eccellenza, ne ha fatta di strada Francesca Scanu, centrocampista e capitana della squadra gialloblù. «La società vuole far crescere un gruppo giovane che vogliono giocare con entusiasmo e con l’ambizione di migliorarsi». La Gioventù Assemini è una scommessa (già vinta) anche per lei. «Le aspettative rispetto all’inizio stanno aumentando. Sono contenta di far parte di questo gruppo e di quello che stiamo facendo. La base è formata da ragazze molto giovani, ma stiamo crescendo. Sono sicura che daremo filo da torcere a tutte le squadre».

Parola di capitano

Il cammino in campionato dopo cinque giornate è di tutto rispetto. Con dieci punti la matricola è quarta a ridosso delle prime della classe. «Le squadre del Sassarese sono più esperte anche in termini di età e certamente lotteranno per la promozione. Noi cercheremo di fare del nostro meglio per competere e mantenerci su buoni livelli».

Il recente successo in Coppa Italia per 1-0 sul Castello Cagliari è un ulteriore stimolo per il prosieguo della stagione. «Una vittoria che fa morale dopo la sconfitta al primo turno contro l’Audax. Ora pensiamo a fare bene anche in campionato». A cominciare dalla prossima sfida di domenica a Tortolì.

