A Solanas un’estate senza la farmacia 

Questa estate difficilmente aprirà la farmacia estiva a Solanas, frazione turistica di Sinnai. E c’è preoccupazione anche per la Guardia medica.

La conferma arriva da Roberto Demontis, assessore comunale alla Sanità, che sperava fossero resi disponibili i due importanti servizi.«La realtà è questa», dice sconsolato l’esponente della Giunta, «per la farmacia abbiamo aperto una manifestazione di interesse e c’è stata una adesione, la stessa della scorsa estate, però non si trova qualcuno pronto a garantire il servizio. C’è una disponibilità, ma solo a partire da settembre. Temo che il locale resterà chiuso».

Sul presidio sanitario «ci sono forti dubbi, al momento c’è un solo medico a disposizione che da solo non può assicurare i turni di servizio. A luglio ci sono le nuove lauree: speriamo bene».

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