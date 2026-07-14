A Solanas la “Festa sarda” fino a domenica 

Appuntamento a Solanas da domani a domenica con la “Festa sarda” aperta alle tradizioni, ai sapori e alla cultura dell'Isola. L'appuntamento è in piazza Madonna della Fiducia con un’iniziativa all'insegna della convivialità tra gastronomia tipica, musica e spettacoli folkloristici.

Sarà un’occasione, per turisti e villeggianti, per degustare il tradizionale maialetto arrosto e numerose altre specialità della cucina sarda, accompagnate da birre e prodotti del territorio, mentre sul palco si alterneranno esibizioni musicali, gruppi folk e momenti dedicati alle tradizioni popolari.

L'iniziativa rappresenta un'occasione per valorizzare il patrimonio culturale ed enogastronomico della Sardegna e per trascorrere piacevoli serate in uno dei luoghi più suggestivi del litorale di Sinnai. La rassegna, con ingresso gratuito, è organizzata da “SardegnaEventiAps”, con la collaborazione della Pro Loco e il patrocinio del Comune di Sinnai.

Sempre a Solanas si può visitare sino al 27 luglio, nella sede dell’Infopoint, la mostra fotografica “Beyond the eye”, curata da Giampaolo Sarti. Il tutto nell’ambito degli appuntamenti dell’Estate sinnaese che andranno avanti nel paese e nelle località turistiche sino a settembre.

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