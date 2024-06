A Slovenia e Serbia serve il successo 

Slovenia a quota un punto dopo il pari con la Danimarca all’esordio, Serbia ferma a zero in seguito al ko con l’Inghilterra. Numeri che rendono con chiarezza quanto sia importante per entrambe le Nazionali la sfida in programma oggi alle 15 a Monaco di Baviera per la seconda giornata del Gruppo C.

Nessuna delle due formazioni può permettersi di perdere, entrambe devono vincere. Favorita, in linea teorica, la squadra del ct Dragan Stojković, piena di talento ma deludente sia dal punto di vista tecnico sia da quello tattico nel match contro i britannici. «Faremo tutto il possibile, dobbiamo vincere», ha ammesso il commissario tecnico, «mi congratulo con tutti i giocatori perché dopo la sconfitta della prima gara non ci sono state frustrazioni. Non mi piace perdere, ma fa parte del gioco». Servono i gol dello juventino Vlahovic e la forza a centrocampo di Milinkovic Savic. Fuori per due settimane (Europeo di fatto concluso) Kostic.

Dall’altra parte la Slovenia interpreta la parte della Nazionale novizia, come sottolineato dallo stesso ct Matjaž Kek: «Molti dei miei non hanno mai giocato in una competizione così importante. Quando contro la Danimarca abbiamo visto che era possibile farlo come si deve, abbiamo iniziato a giocare. Impareremo, saremo molto più forti fin dall’inizio».

