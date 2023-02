A Sinner il derby italiano 

Il “derby” tricolore dice Jannik Sinner. Al torneo Atp 250 di Montpellier l’altoatesino batte in due set, con il punteggio di 6-4 6-2, Lorenzo Sonego e approda alle semifinali. Sinner ha fatto valere il miglior tasso tecnico testimoniato dal ranking che lo vede al numero 17 (ma salirà almeno di 2 posti) contro il 56 del compagno di squadra in Davis, imponendosi in poco più di un’ora e mezza. Alla terza partecipazione all’Open Sud de France, il tennista allenato da Simone Vagnozzi ottiene finalmente la prima vittoria: nelle prime due occasioni era sempre uscito al primo turno, mentre quest’anno, dopo il bye nei sedicesimi, aveva avuto via libera dall’infortunio di Fucsovics negli ottavi.

La partita

Ieri il primo set è stato equilibrato, con un break per parte sino al 2-2, poi Sinner ha strappato di nuovo il servizio a Sonego e ha mantenuto il vantaggio sino al 6-4. Più agevole la seconda frazione in cui il torinese ha ceduto subito la battuta una prima volta, poi una seconda per ritrovarsi sotto 1-5. L’altoatesino ha chiuso 6-2, facendo valere in particolare la capacità di fare punto sulla seconda di servizio (74%) e una migliore resa in risposta (48% dei punti vinti). Meno brillante la prima, con un ace e due doppi falli, mentre Sonego ha piazzato tre ace senza commettere doppi falli.

Oggi Sinner (2ª testa di serie) affronterà l’insidioso 18enne francese Arthur Fils, n. 163 Atp, che (dopo Gasquet e Bautista Agut) ha battuto, sempre in due set, anche il connazionale Quentin Halys: 7-6, 6-3. In semifinale anche il numero 1, il danese Holger Rune (7-6, 7-6 al francese Barrere).

