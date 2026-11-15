Torino. Jannik Sinner è tornato sul campo delle Atp Finals. Il campione altoatesino, all'Inalpi Arena, assieme al capitano azzurro, Filippo Volandri e al presidente Fitp, Angelo Binaghi, ha ricevuto il premio “Giulio Onesti” assegnato quest'anno al tennis italiano. A leggere la motivazione del premio il presidente della Fondazione Giulio Onesti-Accademia olimpica nazionale italiana, Franco Carraro: «Nella storia dello sport italiano non c'è stata una federazione o un movimento che abbia avuto un'evoluzione come il tennis, che ha decuplicato i tesserati e ha raggiunto risultati straordinari». Alla cerimonia anche il presidente del Coni, Luciano Bonfiglio.

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