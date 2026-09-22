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Rugby.
23 settembre 2026 alle 00:32

A Sinnai stage con il ct Quesada 

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Dopo Olbia, Sinnai. Ieri, al Campo Beppi Garofalo, a tenere il Corso di Aggiornamento per Tecnici di Livello 2, 3 e 4 – ospitato dalla società 7 Fradis Rugby Club – sono intervenuti Gonzalo Quesada, commissario tecnico della Nazionale italiana maschile, e German Fernandez, assistente allenatore dei punti d’incontro degli azzurri. Un aggiornamento teorico-pratico affidato a due figure dello staff della Nazionale maggiore e annunciato dal club campidanese come un’occasione irripetibile. Una vetrina di prestigio per il 7 Fradis Sinnai che, dopo la storica promozione conquistata quest’anno, la prima in 46 anni di vita, è atteso nella nuova stagione dal campionato di Serie B con in panchina Stefano Raffin.

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