A Sinnai la collezione del canonico Perra  

Una straordinaria collezione d’arte diventata di proprietà del Comune grazie ad un lascito testamentario di un grande sacerdote del secolo scorso che ha voluto bene alla sua Sinnai. Il canonico Cesare Perra che è stato anche parroco a Quartu e Sant’Anna (Cagliari), ha fatto la donazione nel 1979, anno della sua morte. Una parte della stessa collezione, da sabato scorso, fa bella mostra al Museo civico (Mua) di via Colletta a Sinnai. La mostra sarà visitabile fino al 17 marzo. Apre il martedì dalle 17 alle 20 e tutti gli altri giorni della settimana dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20, compresa la domenica.

L’intera collezione è formata da un gruppo eterogeneo di opere (oltre 3mila fra libri e quadri) in cui il nucleo principale è formato da artisti del Novecento isolano che si sono espressi attraverso tecniche e medium differenti: la pittura, il disegno e l’incisione. La collezione comprende pure un gruppo di opere di arte sacra, databili dal XVII al XIX secolo. Tra queste, il “Compianto” attribuito a Pantaleone Calvo e le “Gerarchie angeliche” firmato da Francesco Massa. La collezione del monsignore ha a suo tempo favorito la nascita del Museo civico in veste di Pinacoteca nel corso degli anni Ottanta. Il primo allestimento fu curato dalla professoressa Renata Serra.«La mostra- si legge in una nota del Mua- si propone una lettura diversa, a seguito dei risultati di una prima analisi della collezione, tesa a ricostruire la storia delle opere e a restituire il gusto e la sensibilità di un collezionista come il canonico Cesare Perra, nel corso del XX secolo. La tecnica del disegno - chiude la nota - è rappresentata nella collezione da interessanti artisti come Rita Thermes (Madrid, 1923 – Madrid, 2008) con due bozzetti per la via Crucis del Sacro Cuore di Quartu Sant’Elena (post 1959) e Enzo Loy con la caricatura di Monsignor Puxeddu (1933), altro benemerito cittadino sinnaese». Monsignor Puxeddu, altro grande sinnaese del secolo scorso, fu promotore della costruzione del grande asilo nella via Trieste a Sinnai che ospita l’asilo che porta il suo nome. Gestito dalle suore è stato frequentato da migliaia di sinnaesi.

