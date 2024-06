A Sinnai è gara a tre tra fair play apparente e provocazioni reali 

Inviato

Sinnai. In superficie, un nobile fair play. Ma basta una grattatina per fare saltar fuori le punzecchiature. La campagna elettorale a Sinnai è stata correttissima, giurano tutti e tre i candidati a sindaco. Due donne: le compagne di giunta Barbara Pusceddu, 52 anni, vicesindaca, insegnante, dirigente del Pd, a capo di un campo largo in salsa locale, e Aurora Cappai, 43, ingegnera, funzionaria regionale, assessora comunale ai Lavori pubblici, sostenuta da una coalizione civica che ingloba Forza Italia. E un uomo: Aldo Lobina, 69 anni, in pensione dopo un’esperienza quarantennale come chirurgo, consigliere di lungo corso con una vocazione irresistibile all’opposizione. E alla provocazione.

Lobina

Cominciamo da lui. Corre sospinto da una sola lista (“Sinnai Libera”) e con lo slogan “Cambiare davvero”. Ogni riferimento a quello di Aurora Cappai, “Cambiare è possibile”, è tutt’altro che casuale: «Com’è possibile cambiare votando un’assessora uscente? A meno che la candidata a sindaca si riferisca ai cambiamenti di casacca che, in pochi anni, l’hanno portata dall’elezione nelle fila dei Progressisti all’alleanza con pezzi di centrodestra fra cui un aspirante consigliere che tempo fa proponeva di portare le scorie nucleari sulla Luna». E meno male che (all’anagrafe) Aurora Cappai risulta essere sua nipote. Ma Lobina non è più tenero con Barbara Pusceddu: «Il suo slogan è “Un’altra Sinnai”. Ma allora lei è un’altra Barbara, non la vicesindaca uscente, ex sindaca, in Comune quasi senza soluzione di continuità da trent’anni?»

Per l’unico candidato maschio, avere due avversarie è già una vittoria: «Se fosse riuscita l’operazione che puntava alla candidatura a sindaco del consigliere regionale uscente Cesare Moriconi, oggi capo di gabinetto dell’assessorato all’Ambiente, ai sinnaesi si sarebbe riproposta la grossa coalizione che ha sostenuto la Giunta Anedda dopo la mia uscita dalla maggioranza. Ho lavorato per fare in modo che l’opzione non andasse in porto». E ora? Lobina ostenta ottimismo: «Il solo con le carte in regola per intercettare la voglia di cambiamento che si respira in paese sono io. E la mia lista: una sola ma di qualità, con tanti nomi nuovi, gente con tante competenze che si è messa in gioco». In cima ai pensieri c’è il centro storico: «Ci vivo da sempre, qui – in casa – sono nati i miei quattro figli. Però ha visto com’è ridotto? Case disabitate, cartacce per le strade, neanche una bottega. Zero fibra ottica né gas. Servono agevolazioni per chi avvia qui un’attività. Eletto sindaco, riporterei la sede istituzionale del Comune nel vecchio Municipio, ora adibito a biblioteca. Poi l’igiene urbana: spendiamo 17 milioni in 7 anni, la ditta incaricata rispetti il contratto. Le strade devono essere spazzate ogni 15 giorni».

Cappai

Le avversarie non sembrano dare troppo peso agli attacchi personali: «Fin dall’inizio – sorride Cappai – la nostra coalizione (tre liste: “Uniti per Sinnai con Aurora Cappai”, “Forza Italia Berlusconi” e “Alleanza per Sinnai”, ndr) si è imposta di non raccogliere le provocazioni». Tuttavia, entriamo nel merito: qual è il cambiamento che lei, assessora uscente, promette agli elettori? «Mi piacerebbe recuperare la mentalità della giunta guidata da Matteo Aledda, dove tutti davano il massimo quanto a impegno e velocità. Servono sprint ed entusiasmo per andare dritti verso l’obiettivo. Invece la coalizione avversaria...». Il campo largo, dice? «Sì. Uno dei loro slogan è: “A piccoli passi, tutti insieme” . Va bene finché si lavora sodo e si ottengono risultati: altrimenti, se uno tira indietro, chi ha responsabilità decide. E subito. Mentre c’è gente da quindici anni propone di fare entrare Sinnai nell’Area marina protetta di Villasimius-Capo Carbonara: se sei sicuro della bontà dell’idea, fallo. Il paese ha tante potenzialità e ha bisogno di un cambio di marcia. E pazienza se mi accusano di essere una che corre da sola». Perché, non è vero? «Diciamo che non è facile trovare collaboratori che tengano il mio passo. In questi due anni da assessora, durante i quali ho avviato cantieri pubblici per 20 milioni imprimendo un cambio di velocità all’attività amministrativa, ho avuto una squadra tecnica formidabile che vorrei potesse continuare a lavorare bene. Ma in Comune ci sono anche rendite di posizione, clientele». Intende spezzarle? «Diciamo riequilibrare la macchina amministrativa, fare in modo che funzioni, liberare risorse: ovviamente questo fa paura a qualcuno».

Altro? «Due esempi: è funzionale spendere 100 mila euro l’anno per un centro giovani che apre solo due giorni a settimana? O va bene che per una convenzione con un canile le spese, in otto anni, siano triplicate?»

Un provvedimento simbolo del suo programma elettorale? «Non ce n’è uno. Si tratta di cercare risorse senza fermarsi, concludere i cantieri in corso, mettere mano al Puc: servono nuove aree per le attività produttive e un piano parcheggi. C’è tanto da fare per le frazioni a mare. E i trasporti: sono sempre stata per il prolungamento fino a Sinnai della metropolitana di superficie. Cinque, sei chilometri. Arriverebbe in pineta, dove sono attivi percorsi e punto ristoro e sono in corso i lavori per la piscina olimpionica: diventerebbe un centro d’attrazione metropolitano».

Pusceddu

Di punzecchiature Barbara Pusceddu, forte del sostegno di sei liste (Pd, Prosinnia-M5s, Progressisti, Centro popolare, Sinnai 360°, Orizzonte in Comune), non vuole sentire parlare: «Non ho tempo. Era più urgente confrontarsi con cittadini, associazioni, realtà produttive: ascoltare, prendere nota delle criticità. Credo nel dialogo. C’è chi mi accusa di essere “troppo buona”? Sono riflessiva, pragmatica e persino ipersensibile ma, posso garantire, non manipolabile. E la mia storia è lì a dimostrarlo: quando ho dovuto dire dei no anche scomodi, da sindaca, li ho detti».

E però quello della continuità o discontinuità tra passato e futuro amministrativo è un tema: l’ altra Sinnai che la vicesindaca Pusceddu promette agli elettori in che cosa differisce dalla Sinnai che lascia a fine mandato? «Si tratta di migliorare. E la discontinuità è garantita dalle tante forze nuove nella coalizione, ragazze e ragazzi con cui è in corso da mesi un confronto continuo e che hanno collaborato alla stesura del programma, frutto di condivisione fra tutte le forze della coalizione».

Quali sono le criticità segnalate dai sinnaesi? «Chiedono un’amministrazione vicina, disponibile. Manifestano bisogno di confronto e conforto, di dialogo con gli uffici. Chiedono più decoro urbano, valorizzazione del verde, eliminazione delle barriere architettoniche, migliorare i marciapiedi e sistemare la piazza della chiesa. Nelle frazioni collinari c’è il problema della frequente mancanza di acqua potabile e i punti di raccolta per i rifiuti. Affronteremo tutto». Eletta, quale sarebbe un intervento simbolo? «A breve termine, la cura del centro urbano e rispondere alla richiesta di supporto e di sedi da parte delle associazioni che fanno attività sociali, culturali e sportive. A medio termine il Puc, da chiudere entro un anno per poter poi mettere mano al Pul, il piano dei litorali: abbiamo le zone industriali ormai sature, servono nuove aree, e il centro storico va rivitalizzato, pensando a incentivi, parcheggi, e riportando nell’ex municipio una sede istituzionale del Comune». Questa l’ha detta anche Lobina. Che lei non nomina: «Abbiamo stili diversi», sorride.

RIPRODUZIONE RISERVATA