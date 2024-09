A Singapore è sfida Ferrari-McLaren 

A Marina Bay è subito sfida tra ferrari e McLaren, le monoposto del momento in Formula1. Ieri, nelle prove libere del Gp di Singapore, le due scuderie si sono alternate nella conquista del miglior tempo in vista della caccia alla pole position prevista oggi. Nella prima sessione ha fatto meglio di tutti Charles Leclerc davanti a Lando Norris e al compagno Carlos Sainz; nella seconda, svolta in notturna nelle condizioni in cui come si svolgono qualifiche e gara, si è imposto il britannico con un lieve vantaggio sul monegasco: 1’30’’727, tempo più basso di quello che nel 2023 valse la pole position a Sainz, poi vincitore del Gp. Molto staccate le altre monoposto, con Mercedes e soprattutto Red Bull in difficoltà.

Si profila dunque un duello tra il secondo e il terzo della classifica mondiale, Norris e Leclerc, e al momento pare difficile che il leader Max Verstappen possa evitare di veder ancora rosicchiato il suo vantaggio in classifica. L’olandese ha chiuso la giornata 15/o e fa notizia in questa situazione l’ottavo tempo raccolto dal suo compagno di scuderia Sergio Perez, subito dietro al migliore dei piloti Mercedes, George Russell, mentre Lewis Hamilton ha chiuso undicesimo. «In macchina mi sono sentito a mio agio ma c’è ancora del lavoro da fare perché sia tutto come piace a me», il commento di Leclerc, «di sicuro però è stato un buon punto di partenza: ora dobbiamo trovare il giusto equilibrio e mettere tutto insieme nelle qualifiche. Sarei sorpreso di vedere lo stesso distacco dietro di noi». Sainz ha lamentato un problemino ai freni «ma la macchina è sembrata competitiva e sono fiducioso di fare un bel passo avanti». Soddisfatto Norris: «Stiamo facendo il lavoro giusto per essere lì davanti con la Ferrari, le cose stanno andando bene». Il britannico per riaprire davvero il Mondiale deve ripartire da Singapore con il massimo dei punti. Verstappen si è lamentato: «Non abbiamo il grip che ci piacerebbe avere. Dobbiamo capire come migliorare».

RIPRODUZIONE RISERVATA