A Silverstone Bezzecchi attacca sotto la pioggia 

Silverstone. La pioggia rivoluziona le gerarchie nella MotoGp ma a Silverstone esprime un responso chiaro: Marco Bezzecchi è il principale rivale di Pecco Bagnaia per la vittoria del Mondiale. Il pilota della Ducati VR46 conquista la pole sulla pista bagnatissima e poi chiude al secondo posto nella sprint race lanciando un chiaro messaggio agli avversari. La gara sprint del sabato se l'aggiudica meritatamente Alex Marquez con la Ducati del team Gresini: il fratellino terribile di Marc si impone con sicurezza e resiste fino all'ultimo agli attacchi di uno scatenato Bezzecchi. Terza l'Aprilia di Maverick Viñales, mentre in difficoltà c'è Bagnaia che non va oltre un deludente 14° posto. Punti utili per la classifica piloti. Ma ciò che preoccupa il torinese è la prestazione: Bagnaia, malgrado una buona qualifica al mattino, non è mai stato in gara ed è apparso subito in difficoltà. Il team sta valutando l'assetto e soprattutto le gomme. La speranza del campione è che oggi (il via alle 14) non ci sia pioggia.

Ottimo, invece, l'umore di Bezzecchi: «È stata una gara divertente. Dovevo gestire le gomme e per questo ho spinto soltanto alla fine ma la gomma era giù. Poi era anche difficile tenere dietro Maverick Vinales. Sono contento così. Spero che domani (oggi, ndr ) ci sia l'asciutto», afferma a fine gara.

Particolarmente aggressive le Aprilia che sembrano aver ridotto il gap con le Ducati e promettono battaglia anche domani. Alle spalle del terzetto Johann Zarco su Ducati Pramac che precede la seconda Aprilia, quella di Aleix Espargaro e Jorge Martin (Ducati Pramac).

Se in casa Marquez si festeggia per la vittoria di Alex, c'è invece apprensione per il fratello maggiore Marc: il pluricampione del mondo di fatto non è mai stato in gara e si è limitato a portare la moto al traguardo evitando qualsiasi rischio.

In classifica piloti Bezzecchi sale a 167 punti accorciando a -27 da Bagnaia (194). Terzo con 163 Jorge Martin, ieri arrivato sesto. Oggi si riparte, sperando nella clemenza del meteo. E Bezzecchi proverà a dare filo da torcere agli avversari partendo dalla pole conquistata ieri sotto la pioggia. A seguire Jack Miller (Kym), che scatterà a fianco di Alex Marquez (Ducati Gresini Racing MotoGP), terzo. Partirà dalla seconda fila Bagnaia alla ricerca della vittoria.

