A silo comunale,  al via i lavori 

Sono stati avviati nelle scorse settimane, nel centro di Tratalias, i lavori di realizzazione della nuova sezione dell’asilo nido che ospita la sezione primavera. Avviato anche l’adeguamento della scuola dell’infanzia già esistente situato in via Matteotti. La spesa è di poco oltre i 250 mila euro: «Nei giorni scorsi, ho effettuato un sopralluogo insieme al vice sindaco Marco Antonio Piras e al responsabile dell’ufficio tecnico l’ingegnere Marco Stivaletta – spiega il sindaco Emanuele Pes – ci è stata illustrata l’evoluzione dei lavori per i prossimi mesi fino alla conclusione, e abbiamo potuto vedere ciò che potremo offrire nel breve periodo ai nostri piccoli concittadini». Piras aggiunge di «aver preso l’impegno a nome della giunta di monitorare i lavori affinchè si riesca a realizzare non solo un’opera pubblica, ma un’eccellenza per il territorio». (f. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA