A Siligo torna Ammajare, tra persecuzioni vecchie e nuove 

Nel Cinquecento e Seicento ad essere perseguitate erano le donne accusate di essere streghe, come accadde pure a Julia Carta, nata a Mores e vissuta a Siligo, tacciata di eresia per una delazione, interrogata, torturata, costretta ad abiurare la propria fede e a indossare il sambenito, la veste (un sacco o uno scapolare) simbolo di vergogna, che la costrinse a vivere emarginata. Oggi persecuzioni e ingiustizie colpiscono ancora le donne (ma non solo) sotto forma di stalking, cyberbullismo e femminicidio.

Riportare alla luce storie di ingiustizie e accendere i riflettori sulle ingiustizie attuali è l'idea che l’anno scorso ha portato alla creazione del Festival Ammajare, che in sardo significa “stregare”. «Una scommessa vinta, che riproponiamo con una formula più ampia», ha annunciato il sindaco di Siligo Giovanni Porcheddu. Organizzato insieme all’associazione Intrecci Culturali e sotto la direzione artistica di Giampaolo Cassitta, il festival avrà un prologo stasera nell’Abbazia di San Pietro di Sorres (ore 20) col Concerto per Julia, dove l’organista Lorenzo Antinori e il contralto Stefania Cocco eseguiranno musica antica con brani di Sances, Strozzi, Albergati e Vivaldi.

Domani viene inaugurato ufficialmente il festival. Dopo gli sbandieratori del Quartiere Castello di Iglesias, “Herbarie Lunae” performance semi-teatrale tra stregoneria, scenografia e magia e alle 19 il monologo teatrale a due voci sulla vita di Julia Carta, curato dal collettivo Clip. A seguire la presentazione di due libri: “Guaritrici sarde tra medicina magia e inquisizione” di Rita Nappi e “Aria Mossa” di Giampaolo Cassitta e Pier Luigi Piredda. Sabato, altri due libri: “Julia la strega di Siligo” di Antonietta Uras e “Il cavaliere indomito” di Gianluca Medas e lo spettacolo “Le streghe son tornate”. Chiusura domenica con la presentazione dei libri “Annile” di Edoardo Mantega, “Il corpo sbagliato di Francesca Spanu” e “Come una fenice” di Cinzia Angela Seddone. In programma anche il dibattito “Sulla nostra pelle. Gaza e dintorni”. Sarà assegnato il Premio Ammajare e a concludere il festival ecco il concerto degli Humaniora. (gp. m.)

