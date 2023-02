A Silì si gioca sull’erba sintetica 

La frazione di Silì con la chiusura del campo di calcio per dichiarata inagibilità ha perso anche la squadra di calcio Silì ’97 che nella stagione 2001-2002 partecipava al campionato di Seconda categoria. Nel 2016 la giunta del sindaco Tonino Barberio approvava un mega progetto di 3 milioni di euro per una cittadella sportiva nella frazione che oltre al campo di calcio in erba artificiale comprendeva anche un palazzetto per pallacanestro e pallavolo. La delibera è rimasta un’intuizione, di fatto ha portato a niente.

Con la riqualificazione dell’impianto sportivo Silì finalmente riavrà dopo parecchi anni il campo e questa volta in erba artificiale, costo complessivo dell’intervento 700mila euro. I lavori sono stati aggiudicati alla ditta Ecotekna srl di Fonni che ha offerto il ribasso del 7,77% sull’importo a base d’asta di 544.625,13 euro. Il dirigente del servizio Lavori pubblici, Alberto Soddu, ha impegnato 2mila euro a favore della società Lnd servizi srl, ufficio impianti sportivi in erba artificiale, per l’attestazione di conformità del progetto.

Il via libera

Superate le barriere amministrative via libera tra la Sartiglia e Pasqua al cantiere che oltre al rettangolo di gioco comprende anche il ripristino degli spogliatoi, la recinzione e l’illuminazione. «Per l’inizio della stagione calcistica 2023/2024 contiamo di restituire a Silì una struttura sportiva di prim’ordine. Mi auguro che un impianto del genere favorisca la rinascita della gloriosa società calcio siliese senza comunque dimenticare che, trattandosi di impianto comunale, può essere messo a disposizione anche ad altre società», precisa l’assessore allo sport Tonio Franceschi.

La storia

Passano gli anni, il campo di calcio non arriva, la società molla e con il pallone Silì chiude i battenti.

Altri impianti

«Dopo Silì faranno seguito altri importanti interventi. Saranno ripristinati e potenziati gli impianti sportivi di Torangius per un milione e mezzo di euro e del campo Tharros per 800mila euro. Si va avanti a passo spedito ma tra gare d’appalto e lavori molto probabilmente il campo Tharros non sarà disponibile per la preparazione e le prime gare del prossimo campionato. Se così sarà si potrebbe pensare al nuovo campo di Silì in erba artificiale così come in erba artificiale sarà il rettangolo di gioco del Comunale», conclude l’assessore Franceschi.

