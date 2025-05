a siena risorge van aerT del toro, messicano in rosa 

SieNa. Wout Van Aert non avrebbe potuto scegliere posto più bello per consacrare la propria resurrezione sportiva. Il belga della Visma-Lease a bike ha vinto in Piazza del Campo la nona tappa del Giro d'Italia, Gubbio-Siena di 181 km, battendo in uno sprint a due il compagno di fuga, Isaac Del Toro (Uae Emirates Xrg), che diventa il primo messicano a vestire la maglia rosa.

Al terzo posto Giulio Ciccone (Lidl-Trek), che si è aggiudicato la spericolata volata del gruppo degli inseguitori, giunto sgranatissimo al culmine dello “strappo” di Santa Caterina, nello stesso, scenografico e durissimo arrivo della Strade Bianche.

Del Toro, il compagno di squadra Juan Ayuso, precede in classifica generale di 1'13” proprio lo spagnolo, e di 1’30” Antonio Tiberi. In difficoltà sin dal primo dei quattro tratti sterrati, Diego Ulissi (Xds Astana) ha ceduto la maglia rosa ma il vero sconfitto di giornata è Primoz Roglic. Lo sloveno della Red Bull-Bora è giunto al traguardo 19° a 2’22” dall’ex compagno di squadra Van Aert, scivolando al decimo posto in classifica.

La frazione si è animata nella seconda metà, quando è entrato in scena lo sterrato, con il gruppo che si è subito spaccato. Alla fine sono rimasti soli Van Aert e Del Toro che si sono giocati la vittoria allo sprint. Oggi riposo, domani crono Lucca-Pisa.

Ordine d’arrivo : 1. Wout Van Aert (Bel, Visma-Lease a bike) km 181 in 4.15’18” media 42,566 kmh, 2. Isaac Del Toro (Mes, Uae Emirates Xrg) st, 3. Giulio Ciccone (Ita, Lidl- Trek) a 58”, 4. Richard Carapaz (Ecu) st, 5. Simon Yates (Gbr) a 1’00”, 6. Antonio Tiberi (Ita) st, 7. Juan Ayuso (Spa) a 1’07”, 8. Thymen Arensman (Ola) a 1’10”, 9. Egan Bernal (Col) st, 10 Adam Yates (Gbr) st; 42. Diego Ulissi (Ita) a 5’10”.

Classifica : 1. Isaac Del Toro (Mes, Uae Emirates Xrg) 33.36’45”, 2. Juan Ayuso (Spa, id.) a 1’13”, 3. Antonio Tiberi (Ita, Bahrain-Victorious) a 1’30”, 4. Richard Carapaz (Ecu) a 1’40”, 5. Giulio Ciccone (Ita) a 1’41”, 6. Simon Yates (Gbr) a 1’42”, 7. Egan Bernal (Col) a 1’57”, 8. Brandon McNulty (Usa) a 1’59”, 9. Adam Yates (Gbr), 10. Primoz Roglic (Slo) a 2’25”.

