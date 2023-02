A Siena la terra trema 80 volte, paura ma nessun danno 

SIENA. Tanta paura per uno sciame sismico che mercoledì sera ha cominciato a far tremare la città. Alla prima scossa delle 21,51, la più forte con una magnitudo di 3,5, ne sono seguite un’ottantina, oltre la metà sotto magnitudo 2, tutte con epicentro nei pressi del città del Palio. In tanti hanno trascorso la nottata in auto, nel parcheggio del Palasport, o si sono riversati nelle strade e nella piazza del Campo nonostante le temperature sotto lo zero. Ieri tutte le scuole sono rimaste chiuse e lo stesso accadrà oggi, secondo l’ordinanza del sindaco. Interdetto l’accesso alla Torre del Mangia, dove sono previsti sopralluoghi, e a tutti i musei e agli impianti sportivi, che rimarranno chiusi fino a lunedì. Aperti invece gli uffici comunali, dopo lo stop di ieri che ha riguardato anche gli uffici giudiziari, mentre non hanno mai subito modifiche i servizi in ospedale. Chiuse anche le aule dell’ateneo e dell’università per stranieri, con molti studenti fuori sede, perlopiù residenti nel centro storico, che hanno scelto di lasciare la città.

Ieri comunque non si erano registrate criticità, a parte un’abitazione nella zona di San Prospero dove «è stato necessario procedere all’evacuazione di tre nuclei familiari, in tutto 14 persone, perché c’è un problema alle rampe di scale e i vigili del fuoco hanno richiesto un intervento tecnico sulla struttura della rampa», ha spiegato la prefetta Maria Forte dopo la riunione del Centro coordinamento soccorso aperto dopo lo sciame sismico. «Appena saranno eseguiti i lavori provvisionali le famiglie potranno rientrare nelle loro abitazioni», aggiungeva ieri il comandante provinciale dei vigili del fuoco Bruno De Paola. «Ci siamo già attivati per far traslocare le tre famiglie in luoghi più sicuri», ha detto l’assessora comunale alla Protezione Civile Francesca Appolloni. In serata una famiglia ha trovato sistemazione in un hotel vicino a casa. «Sono state oltre 180 le richieste di intervento da ieri sera ad oggi», ha specificato De Paola, mentre il sindaco ha spiegato che chi vuole trascorrere la notte fuori casa deve prediligere gli spazi aperti, non piazza del Campo né le aree davanti ai palazzi storici .

