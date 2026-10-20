“A sicut erat non torrat mai”, la tradizione ricama il suo futuro 

Carta, ricamo digitale, ricamo tradizionale: un punto di equilibrio che non rappresenta una cristallizzazione della tradizione, ma un’apertura basata sulla conoscenza. Il sesto appuntamento della rassegna di Craft – Sardegna Ricerche è dedicato al ricamo e all’abbigliamento tradizionale come espressioni di un’identità culturale in trasformazione. Dimostrazioni di lavorazione, un dialogo con ricamatrici e ricamatori e l’installazione “A sicut erat non torrat mai”, un libro-oggetto ideato da Paolo Bazzani (art director di Antonio Marras), mettono in relazione saperi tramandati, nuove generazioni e linguaggi contemporanei. L’appuntamento è venerdì, dopodomani, allo Spazio Craft a Sa Manifattura di Cagliari.

“A sicut erat non torrat mai” prende forma in un libro-oggetto di grandi dimensioni, sviluppato orizzontalmente e concepito come un teatrino articolato in quattro stanze. Le pagine si aprono su paesaggi costruiti attraverso tavole grafiche ritagliate ed elementi ricamati digitalmente e manualmente. Le scenografie assumono la forma di quadri animati, ambienti teatrali nei quali la Sardegna diventa il luogo di una narrazione che attraversa passato e presente. Oltre all’installazione, saranno al centro della giornata le dimostrazioni dal vivo dedicate alle tecniche del ricamo e alla confezione degli abiti tradizionali e un confronto tra le ricamatrici e i ricamatori coinvolti nel progetto, guidato da Roberta Morittu, curatrice della rassegna insieme a Silvia Marcis di Craft. Lo spazio ospiterà inoltre abiti e manufatti messi a disposizione da persone e comunità che continuano a custodire questi saperi.

RIPRODUZIONE RISERVATA