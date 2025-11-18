VaiOnline
Ricordo.
19 novembre 2025 alle 00:31

A Seuna una piazza sarà dedicata a Franco Murgia 

«Una piazzetta a Seuna per ricordare l'imprenditore sociale Franco Murgia». È la richiesta della famiglia Rosas al Comune di Nuoro. La proposta è avvenuta all’inizio della serata di gala dell’undicesima edizione di Magie d’Inverno, al Teatro Eliseo e ora si arricchisce di un dettaglio: «Sarebbe bello intitolare a Franco Murgia una piazzetta (che anticipa via Luca Cubeddu numero 8 dove lui ha abitato) a Seuna. Confidiamo che il Comune crei questa opportunità per l'anno prossimo, in occasione dei quarant'anni dalla nascita di Progetto uomo, fondato da Murgia», dice Fabio Rosas, della storica gioielleria di via Lamarmora.

Il sindaco, Emiliano Fenu, l'8 novembre al Ten aveva già espresso piena disponibilità dopo la richiesta avvenuta sul palco, davanti a centinaia di persone, tramite il piccolo della famiglia Rosas che ha letto una letterina contenente la proposta e indirizzata al primo cittadino, alla vice sindaca Natascia Demurtas e al presidente del Consiglio Elia Carai.

Murgia, morto nel 2019, nonostante la disabilità ha dedicato la vita al prossimo. Nel 1984 fondò la polisportiva San Giuseppe, insieme a Fabio Rosas costituì l'Adi per il trasporto dei malati a Lourdes e Progetto Uomo da cui sono nate le cooperative Milleforme, Il Mosaico, Lavoro-Impresa e poi il consorzio Il Solco. «Sappiamo che occorrono dieci anni dalla scomparsa - dice Fabio Rosas - ma la legge consente un'eccezione: nei casi di personaggi grandissimi è consentito procedere in tempi brevi». Fenu dichiara: «Ne discuteremo in Consiglio comunale. Da parte nostra assoluto riconoscimento del valore di Franco Murgia per la nostra città».

