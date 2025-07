A Seui è festa grande per la Madonna del Carmine. Si partire venerdì con la deposizione dei simulacri della Vergine e Sant’Efisio sul carro a buoi che sarà scortato alla periferia del paese. Da qui sabato, alle 6 del mattino, partirà la processione alla volta della chiesa campestre di Arcuerì. Un percorso che ormai è storia di comunità.

Quest’anno l’obriere maggiore è il, sessantaseienne, medico del 118, Antonio Anedda, con la voce rotta dall'emozione, spiega quale onere rappresenti essere obriere del Carmine: «Quando è stato estratto il mio nome, sono tornato bambino allora sognavo di essere, anch'io, un giorno obriere del Carmine». L’emozione di Anedda descrive esattamente il sentimento speciale che lega la comunità a questa festa. Due giorni in cui il paese si sposta sul monte di Arcueri per celebrare i riti religiosi e laici dedicati al Carmelo. Antonio Anedda, anticipa le novità di questa 106esima edizione: «Oltre all'enogastronomia a chilometro zero, cercheremo di riaccendere modalità di divertimento, tipiche delle feste campestri a tutto raggio, come Sa murra antiga in cui le coppie di giocatori si contenderanno il premio Su Cramu 2025 a battifondo, fino alla selezione di 4 coppie di finalisti. Abbiamo previsto le escursioni a piedi, organizzate attorno al monte Arcuerì verso Ardasai e il Tonneri per attraversare la meravigliosa natura che ci circonda, anche questa ingrediente essenziale di una festa campestre. La fisarmonica del maestro Vito Marci per i balli in piazza con i gruppi folk, e i ballerini che all'occorrenza saranno istruttori di ballo sardo. Avremo i laboratori dei nostri prodotti caseari tipici della stagione: casu axedu e in filixi.Le maschere tradizionali di Seui, S’Urtzu e sa Mamulada, nella serata di sabato apriranno il concerto degli Istentales nella piazza di Arcuerì. Domenica alle 18.30 da Arcuerì partirà la processione di ritorno alla chiesa parrocchiale. Tra le novità, la conclusione della festa torna in piazza Rinaldo Loy, il cuore del paese con lo spettacolo pirotecnico, la musica del gruppo Karma e la cantante Francesca Lai».

