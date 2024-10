A Setzu benedetta la pietra del Cammino di Bonaria 

Anche Setzu ora ha un segno tangibile del passaggio nel centro della Marmilla del Cammino di Bonaria. Ieri mattina, si è tenuta la cerimonia di benedizione della pietra che segna l’itinerario del percorso religioso, posata vicino alla chiesa parrocchiale di San Leonardo Confessore. Il parroco don Claudio Cera e il diacono Luigi Cau, dopo la messa, hanno proceduto alla benedizione e accolto i pellegrini dell’associazione presieduta da Antonello Menne.

Il primo cittadino di Setzu, Sandro Palla, ha espresso soddisfazione per l’inserimento del centro della Marmilla nel percorso religioso che, lungo circa 350 chilometri, unisce la basilica di San Simplicio a Olbia con quella di Bonaria a Cagliari. Dopo gli interventi di sindaco, parroco e diacono, alla presenza anche del primo cittadino di Tuili (altro paese toccato dal percorso) Andrea Locci, il presidente dell’associazione Cammino di Bonaria Antonello Menne, Grazia Farina e Rossana Menne (componenti del sodalizio) hanno rivolto un saluto ai presenti e consegnato le magliette ai rappresentanti della comunità di Setzu. Poi, per gli ospiti, la visita al nuovo Museo multimediale dedicato a Neolitico e Dea Madre. Ora, le prossime tappe previste per la posa delle pietre di sosta del Cammino di Bonaria saranno il 9 novembre a Villanovafranca e il giorno successivo a Barumini.

