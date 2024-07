A settembre la costituente M5S 

Si terrà a fine settembre o ai primi di ottobre l’Assemblea costituente del Movimento, che Beppe Grillo aveva contestato nella lettera di sabato a Giuseppe Conte. Il leader M5S è determinato ad accelerare sul progetto di rilancio del Movimento, come d’altra parte la sua risposta a Grillo faceva già capire. Ma la divergenza tra Garante e leader non riguarda tanto i rapporti di forza interni quanto la «prospettiva strategica» del Movimento, il ruolo che dovrà avere nel quadro politico, come Conte ha ribadito ai parlamentari che lo hanno contattato.

Entro la settimana quindi il Consiglio nazionale si riunirà per definire l’appuntamento di settembre. La riflessione iniziata dal 9 giugno con una serie di riunioni settimanali del Consiglio si chiuderà sancendo alcune novità, innanzi tutto di metodo: non più la democrazia diretta del M5S delle origini bensì - come sottolineato sabato da Conte - «democrazia partecipativa». Anzi, «il più grande esperimento di democrazia partecipativa mai realizzato in Europa». Non si chiederà agli iscritti di votare su argomenti proposti dallo stato maggiore del Movimento: la scelta dei temi sarà gestita dalla comunità degli iscritti e dei simpatizzanti. Per evitare che la novità nasconda la realtà di un notabilato che decide tutto e chiama gli iscritti a ratificare, il Consiglio nazionale ha affidato questo percorso ad un attore indipendente: l’azienda Avventura Urbana, che da 1992 è attiva in questo campo e nel proprio sito spiega: «Abbiamo realizzato oltre 370 progetti per 180 amministrazioni pubbliche e aziende private implementando processi partecipativi che tengono conto delle diverse posizioni delle parti interessate».

Come ha detto Conte ai suoi interlocutori, «sarà un progetto di rilancio e rifondazione condiviso». Adesso, a di là della diatriba riemersa tra Conte e Grillo, c’è da decidere la rotta: tornare all’identità originaria del Movimento, come chiede Grillo, e a un suo «splendido isolamento» o costruire l'alternativa alle destre e al governo Meloni, insieme agli altri partiti oggi all'opposizione? Conte ha in mente questo percorso, ma da protagonista, in grado di dettare l'agenda come è stato per il salario minimo, e non da junior partner del Pd.

