A settembre arrivano le sagre 

Settembre ricco a Monserrato tra folklore, musica e intrattenimento. Tra gli eventi clou la sagra della pecora, la festa dello sport e Sa Binnenna. A organizzare il cartellone l’assessorato allo Spettacolo, cultura e tradizioni con la gestione affidata alla Pro Loco e aall’associazione folklorica Aps.

Si comincia domani alle 19 alla Casa della Cultura con la presentazione del libro “Risposta a Jung”, musica e meditazione col gruppo folk irlandese Vilamba. La sagra della pecora sarà il giorno dopo – giovedì – alle 20.30 ai giardinetti di via del Redentore. Pomeriggio dedicato ai bambini quello di mercoledì 11 settembre, alle 17 al Parco Magico con grandi giochi di legno. Il giorno successivo, alle 20.45, nello spazio polivalente della parrocchia Santissimo Redentore, concerto lirico in omaggio a Puccini. Venerdì 14 ci sarà la gara ciclistica “Corri per la vita” nell'ambito della campagna sulla donazione degli organi organizzata da Prometeo Aitf in collaborazione con Gino Mameli e gli assessorati comunali allo Sport e Politiche sociali.

Il venerdì successivo, alle 19 nel Parco Magico, reading letterario-musicale. Sabato 21 settembre alle 17 ci sarà la Festa dello Sport, mentre in via del Redentore una gara di corsa su strada dalle 17.30, sempre nell’ambito della campagna sulla donazione degli organi. Lo sport sarà protagonista anche il giorno dopo, con la quarta edizione della Coppa Città di Monserrato, Memorial Giorgio Serreli, Luca e Ignazio Argiolas. Partenza da via Porto Botte alle 17.30.

La sagra de Sa Binnenna invece si svolgerà dal 27 al 29 settembre. Si chiuderà il 5 ottobre nella sala polifunzionale di Piazza Maria Vergine alle 18, con la presentazione del libro di Maya Cau “Qualcosa rimane”.

«Appena insediati ci siamo subito prodigati per offrire a Monserrato eventi che raccogliessero il consenso delle diverse fasce di pubblico e dislocati negli spazi più rilevanti della città, sperimentandone anche qualcuna mai utilizzata per eventi, come il Parco Magico», dice l'assessora alla Cultura Emanuela Stara. «Stiamo riuscendo a creare una rete con tutti i settori per valorizzare il territorio». La presidente della Pro Loco Francesca Distinto aggiunge: «Siamo lieti di offrire un mese di eventi che valorizzano il patrimonio artistico e intellettuale di Monserrato».