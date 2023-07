«A settembre aprirà l’ecocentro» 

La svolta è finalmente arrivata. La Cosir, la società che da marzo dello scorso anno gestisce il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti a Sinnai, ha il suo ecocentro. L’avrebbe dovuto costruire ex novo in un’area di periferia. Lo ha invece acquistato con un’asta pubblica dalla Campidano ambiente. La Cosir ha anche acquisito l’area e il progetto per realizzare l’ecocentro di Solanas, la borgata turistica sul litorale. La svolta è avvenuta proprio con la messa in liquidazione dei due beni di Campidano ambiente. La Cosir ha partecipato all’ultima asta facendo il doppio colpo per un costo di circa 240mila euro. I tecnici della Cosir, il sindaco Tarcisio Anedda, l’assessora ai Lavori pubblici Aurora Cappai e la responsabile dell’Ufficio tecnico, Valentina Lusso, hanno già avuto un incontro un Municipio. La ex discarica di Campidano ambiente dovrebbe riaprire a settembre. Più lunghi i tempi previsti a Solanas dove il progetto dovrà seguire il suo iter finale per poi lasciare spazio alla realizzazione dell’impianto.

Reazioni

Soddisfazione è stata espressa ieri dal sindaco Tarcisio Anedda. «Si è andato avanti a lungo – dice il primo cittadino – proprio perché c’era una società in liquidazione. Ringrazio gli uffici, in primis la funzionaria dell’Ufficio tecnico Lusso e l’assessora Cappai: ricordo anche che i due ecocentri diventeranno – chiude Anedda – di proprietà del Comune alla fine dell’appalto settennale di Cosir».

Il problema

Era stato rilanciato più volte anche dai consiglieri di minoranza Aldo Lobina e Rita Matta che chiedevano l’acquisto dell’impianto di Bucca arrubia da parte del Comune per porre anche fine alle discariche abusive nelle campagne. La soluzione è arrivata con l’asta pubblica, con la Cosir unica impresa a farsi avanti. Presto a Bucca arrubia saranno avviati i lavori di maquillage del vecchio impianto. Soddisfazione è stata espressa anche dalla funzionaria dell’ufficio tecnico Valentina Lusso e dell’assessora Aurora Cappai: «Si avvia a soluzione un grossissimo problema, seguito con attenzione raffrontandoci costantemente con la Cosir».

