A settembre apre l’ecocentro: ecco le regole per utilizzarlo 

L’attesa è terminata, il 1°settembre aprirà finalmente i battenti l’ecocentro comunale della zona Pip di Sant’Angelo: d’ora in poi i cittadini potranno conferire varie tipologie di rifiuti in una piattaforma ambientale moderna e funzionale. Il sindaco, Beniamino Garau, ha firmato l’ordinanza che regolarizza l’entrata in funzione dal prossimo mese del centro di raccolta che verrà gestito dalla Teknoservice, società che gestisce il servizio di igiene urbana a Capoterra.

I cancelli dell’ecocentro saranno aperti al pubblico dal lunedì al sabato dalle 7 alle 12 e dalle 14 alle 17, e la domenica dalle 8 alle 12: potranno conferire direttamente i rifiuti tutti i cittadini e i titolari di utenze non domestiche in regola con il pagamento della tassa sui rifiuti, e le associazioni senza scopo di lucro con sede nel territorio comunale preventivamente autorizzate. Si passa dalla frazione organica umida ai rifiuti ingombranti, con possibilità inoltre di consegnare pneumatici, scarti di demolizioni edilizie e imballaggi di ogni genere. La frazione indifferenziata potrà essere conferita esclusivamente con l’ausilio del mastello codificato, e con l’esibizione della tessera sanitaria. Nell’ordinanza, il sindaco Garau ha chiarito anche quali saranno le mansioni degli operatori della Teknoservice: «Dovranno garantire l’apertura dell’ecocentro nei giorni e negli orari prestabiliti, predisporre e vidimare i formulari di identificazione dei rifiuti conferiti, svuotare i contenitori e tenere pulire le platee per garantire igiene e decoro dell’isola ecologica».

